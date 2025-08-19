Sharon Stone uderza w nowy Nagi instynkt. W te słowa aż trudno uwierzyć
Sharon Stone w niezwykle mocnych słowach odniosła się do faktu, że powstaje reboot słynnego thrillera Nagi instynkt. Jej wypowiedź nie pozostawia wątpliwości: portretowanej przez aktorkę postaci Catherine Tramell w filmie Amazona nie zobaczymy.
Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że Amazon MGM Studios wraz z kontrolowaną przez siebie firmą United Artists tworzą reboot legendarnego thrillera Nagi instynkt z 1992 roku. Scenariusz do nowego filmu pisze autor historii do pierwszej części, 80-letni Joe Eszterhas, który za swoją pracę otrzymał już 2 mln USD, a kolejne 2 mln zainkasuje na konto po realizacji projektu. W jednym z wywiadów dawał on do zrozumienia, że w produkcji pojawi się Sharon Stone, która miałaby powtórzyć rolę Catherine Tramell:
Teraz aktorka po raz pierwszy zabrała w całej sprawie głos w emitowanym w stacji NBC programie Today - jej słowa mogą być absolutnie zaskakujące. Przypominając, że już kontynuacja Nagiego instynktu z 2006 roku okazała się klapą artystyczną i finansową, Stone w kontekście nowej części stwierdziła:
Na uwagę prowadzącego program, że jej słowa są niespodziewane, Stone dodała, że jest już "w takim wieku, w którym nie przejmuje się myśleniem innych".
Przypomnijmy, że wokół planowanej produkcji już teraz narosło sporo kontrowersji. Według niektórych źródeł Eszterhas poprzez swój scenariusz zamierzał rozliczyć się z kulturą woke, choćby dlatego, że "część społeczeństwa ma jej dość", a on sam chce "powiedzieć prawdę". 80-latek wyjawił również, że w szykowanej przez niego opowieści idzie o "seryjnych morderców i naśladowców, a w tym wszystkim jest demoniczny element, który może być naprawdę upiorny".
Data premiery nie jest znana.
Źródło: Variety
