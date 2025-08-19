Sharon Stone uderza w nowy Nagi instynkt. W te słowa aż trudno uwierzyć

materiały prasowe

Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że Amazon MGM Studios wraz z kontrolowaną przez siebie firmą United Artists tworzą reboot legendarnego thrillera Nagi instynkt z 1992 roku. Scenariusz do nowego filmu pisze autor historii do pierwszej części, 80-letni Joe Eszterhas, który za swoją pracę otrzymał już 2 mln USD, a kolejne 2 mln zainkasuje na konto po realizacji projektu. W jednym z wywiadów dawał on do zrozumienia, że w produkcji pojawi się Sharon Stone, która miałaby powtórzyć rolę Catherine Tramell:

Postać Catherine Trammel będzie obecna i mam nadzieję, że Sharon Stone zgodzi się zagrać w filmie, ponieważ uważam, że była genialna za pierwszym razem. W mojej wersji nie jest główną gwiazdą filmu, ale jest jego główną współbohaterką.

Teraz aktorka po raz pierwszy zabrała w całej sprawie głos w emitowanym w stacji NBC programie Today - jej słowa mogą być absolutnie zaskakujące. Przypominając, że już kontynuacja Nagiego instynktu z 2006 roku okazała się klapą artystyczną i finansową, Stone w kontekście nowej części stwierdziła:

Jeśli to potoczy się tak, jak w moim przypadku (kontynuacji z 2006 roku - przyp. aut.), to powiedziałabym tylko: nie wiem, po co miałbyś to robić. No ale proszę bardzo. Życzę ci, kur..., powodzenia.

Na uwagę prowadzącego program, że jej słowa są niespodziewane, Stone dodała, że jest już "w takim wieku, w którym nie przejmuje się myśleniem innych".

Przypomnijmy, że wokół planowanej produkcji już teraz narosło sporo kontrowersji. Według niektórych źródeł Eszterhas poprzez swój scenariusz zamierzał rozliczyć się z kulturą woke, choćby dlatego, że "część społeczeństwa ma jej dość", a on sam chce "powiedzieć prawdę". 80-latek wyjawił również, że w szykowanej przez niego opowieści idzie o "seryjnych morderców i naśladowców, a w tym wszystkim jest demoniczny element, który może być naprawdę upiorny".

Data premiery nie jest znana.