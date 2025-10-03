Capo na Festiwalu w Gdyni. Film o imigracji w zaskakującym ujęciu

Fot. Marlene Film Production

Reklama

Capo zebrała dobre opinie podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych . To kino trudne, momentami dusze i dołujące, ale w tym tkwi jego siła. Reżyser wskazuje na system wyzysku imigrantów, który istnieje nie tylko w Polsce, ale jest globalnym problemem. Warto obejrzeć!

Hity festiwalu w Gdyni w Polsat Box Go

Takie produkcje o trudnej i ciekawej tematyce można znaleźć w Klubie Konserera na platformie streamingowej Polsat Box Go. Wymienimy dwa wybitne tytuły!

Pierwszym jest Dziewczyna z igłą w reżyserii mieszkającego w Warszawie Magnusa von Horna - film, który w 2024 roku zebrał wiele nagród na najważniejszych światowych wydarzeniach. To wybitne i niezwykłe kino było nominowane do Oscara, ale nie z Polski - jako koprodukcja Polski, Szwecji i Danii zostało zgłoszone przez ten ostatni kraj. Film jednak wielki i warty obejrzenia! Dziewczyna z igłą zdobyła Srebrne Lwy w Gdyni.

Dziewczyna z igłą - recenzja filmu

Drugim przykładem jest The Silent Twins w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. To koprodukcja Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jedną z głównych ról gra Letitia Wright, doskonale znana fanom Marvela z roli Shuri i obecnej Czarnej Pantery w filmach MCU. Film zdobył Złote Lwy na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W ramach flagowej sekcji Klub Konesera w serwisie można oglądać również filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach świata – w Cannes, Toronto, Wenecji i Berlinie – oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej. To nie tylko festiwal filmowy w Gdyni, ale też najlepsze kino artystyczne z całego świata.