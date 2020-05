Stargirl - finałowy zwiastun. Superbohaterka vs złoczyńcy

Stargirl to serial oparty na komiksach DC produkowany dla platformy DC Universe. Bohaterką jest Courtney Whitmore (Brec Bassinger), która inspiruje grupę nietypowych superbohaterów do walki ze złoczyńcami związanymi z jej przeszłością. Takim sposobem zobaczymy Justice Society of America walczącej z grupą superłotrów.

W obsadzie znajdują się Brec Bassinger, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale , Luke Wilson, Lou Ferrigno Jr., Brian Stapf, Henry Thomas, Joy Osmanski, Neil Hopkins oraz Nelson Lee.

Stargirl - premiera w USA odbędzie się 19 maja. W Polsce dzień później na HBO GO.

Stargirl - zwiastun

Stargirl - galeria