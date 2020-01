Captain Tsubasa: Rise of New Champions - wideo z gry. Tak wygląda tygrysi strzał Kojiro

Captain Tsubasa: Rise of New Champions to zręcznościowa gra sportowa na podstawie kultowego anime Kapitan Jastrząb, które cieszyło się sporą popularnością w Polsce w latach 90. Produkcja tworzona przez studio Tamsoft pozwoli na rozgrywanie starć z udziałem drużyn i zawodników znanych z pierwowzoru. Niektórzy zachodni dziennikarze i influencerzy mieli już okazję na zapoznanie się z grą, dzięki czemu do sieci trafiły pierwsze materiały z rozgrywki.

Gameplay wygląda na bardzo dynamiczny, efektowny i mocno zręcznościowy. Nie zabraknie tutaj potężnych i spektakularnych strzałów, a także widowiskowych interwencji bramkarzy, na które raczej nie ma co liczyć w seriach FIFA i PES. Uwagę przyciąga też klimatyczna oprawa, chociaż trudno nie odnieść wrażenia, że nieco odstaje ona od współczesnych gier.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Dokładna data premiery tego tytułu nie została jednak ujawniona.