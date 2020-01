The Last of Us jako film animowany. Zobacz grafiki z anulowanego projektu [GALERIA]

The Last of Us to jedna z najlepiej ocenianych gier PlayStation 3, której ogromną zaletą była dojrzała, trzymająca w napięciu historia. Sony miało pracować swego czasu nad filmem animowanym, który przedstawiałby znaną z gry fabułę w innej formie. Mogłoby to stanowić ciekawy sposób na przypomnienie sobie najważniejszych wydarzeń przed premierą kontynuacji. Niestety, projekt ten ostatecznie został anulowany. Teraz jednak możemy zobaczyć, jak taka animacja mogłaby wyglądać.

Grafiki z filmu animowanego The Last of Us pojawiły się na stronie studia Oddfellows, jednak z czasem zostały z niej usunięte. Po raz kolejny sprawdziła się jednak stara zasada, że w internecie nic nie ginie i wszystkie kadry zostały utrwalone przez ekipę serwisu Nerd4life. Całość robi naprawdę interesujące wrażenie, między innymi ze względu na zastosowanie kilku różnych stylów animacji.

The Last of Us - tak mógł wyglądać film animowany na podstawie gry

W tym roku na rynek trafi The Last of Us: Part II, w której gracze wcielą się w znaną z poprzedniej części Ellie. Premiera gry zaplanowana została na 29 maja 2020 roku.