Zagranie Jedi było jej wymarzoną robotą. Carrie-Anne Moss o Gwiezdnych Wojnach

Oferta występu w Akolicie była wspaniałym zbiegiem okoliczności dla Carrie-Anne Moss. Jak opowiada aktorka w rozmowie z Empire, jej rodzina jest zafiksowana na punkcie Gwiezdnych Wojen. Mąż sam jej sugerował, że powinna zagrać w takim projekcie. Niedługo później odebrała telefon od twórczyni serialu, Leslye Headland.

Oto wypowiedź aktorki na ten temat:

- To była bardzo ekscytująca rozmowa. Mój mąż i dzieci oglądają wszystkie seriale z Gwiezdnych Wojen. Oni siedzą przed telewizorem, podczas gdy ja niosę stos ciuchów, aby włożyć je do szaf. Mąż stwierdził, że powinnam zagrać w jednym z programów. Dosłownie po dwóch tygodniach otrzymałam ofertę. Pomyślałam: "Żartujesz!". Oglądałam serial Leslye,, znam jej kunszt, byłam zachwycona jej wizją oraz umiejętnościami. Powiedziałam: "Wchodzę w to. Kiedy zaczynam?". Byłam absolutnie podekscytowana, że będę mogła dodać Gwiezdne Wojny do swojego życiorysu. Tego osobistego - nie mam nawet na myśli papierowego CV.