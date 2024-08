Star Wars: Jedi Ocalały już wkrótce na konsolach PlayStation 4 i Xbox One

fot. EA

Star Wars Jedi: Ocalały to druga odsłona serii przygodowych gier akcji z Calem Kestisem w roli głównej. Produkcja w kwietniu 2023 roku zadebiutowała na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Choć zmagała się ona z pewnymi problemami optymalizacyjnymi, to mimo tego spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony krytyków. Już wkrótce będą mogli zaś sprawdzić ją posiadacze kolejnych dwóch platform.

EA poinformowało, że Star Wars Jedi: Survivor na PS4 i Xbox One pojawi się już 17 września 2024 roku. Cena ma wynosić 50$, a więc około 200 zł. Osoby, które zdecydują się na zakup tej produkcji w przedsprzedaży otrzymają kilka cyfrowych dodatków. Jeśli zaś chodzi o optymalizację, to szczegółów nie podano. W opisie wspomniano jedynie, że zadbano o szereg poprawek mających na celu "maksymalne wykorzystanie możliwości konsol". Pozostaje trzymać kciuki, że to wystarczy, by cieszyć się zabawą w przyzwoitej jakości i płynności.

Przy okazji zapowiedziano, że w nadchodzących tygodniach doczekamy się również kolejnej aktualizacji wersji PC. Ma ona otrzymać usprawnienia między innymi jeśli chodzi o wydajność i sterowanie.