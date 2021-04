Castlevania - data premiery 4. sezonu. To ostatnia seria!

fot. Netflix

Netfilx oficjalnie ogłosił zakończenie serialu anime Castlevania inspirowanego grą pod tym samym tytułem. Opublikowano plakat oraz wideo zapowiadające datę premiery oraz potwierdzające, że 4. sezon będzie zarazem finałowym. Kiedy premiera? 13 maja 2021 roku w Netflixie.

Jednak to nie oznacza, że to koniec uniwersum, które Castlevania stworzyła. Jak donosi Deadline, Netflix ma plany na nowy serial osadzony w tym samym świecie, ale z zupełnie innych bohaterami. Na razie nie ujawniono dodatkowych szczegółów.

Przypomnijmy, że to właśnie dzięki popularności i sukcesowi tak świetnego serialu jak Castlevania, Netflix co chwilę tworzy produkcję anime. Castlevania bowiem była pierwszym oryginalnym serialem anime Netflixa. To właśnie w 2017 roku rozpoczęli ten bum. Produkcja jest świetnie oceniana przez widzów oraz krytyków.

Twórcą, producentem i scenarzystą serialu był Warren Ellis, który pomimo oskarżeń o molestowanie, dokończył pracę nad 4. sezonem. Według Deadline słynny pisarz komiksów nie jest brany pod uwagę przy nowym serialu.

