Ile CD Projekt zarobił na premierze gry Cyberpunk 2077? Wyniki finansowe trafiły do sieci

mat. prasowe

Dla jednych Cyberpunk 2077 to gra godna Wiedźmina 3, dla innych to dzieło znacznie poniżej oczekiwań. Niemniej jedno jest pewne: tytuł przyniósł polskiej firmie kolosalne zyski, a dotyczy to tylko końcówki minionego roku, kiedy produkcja ta obecna była już na rynku.

W komunikacie giełdowym spółki czytamy, że CD Projekt w ubiegłym roku zanotował 2,139 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1,154 mld zł skonsolidowanego zysku netto. Ile z tego to sukces nowej gry? Warto pochylić się nad kwartałami. W ostatnim kwartale firma osiągnęła szacunkowo 1,67 mld zł wpływów i 984 mln zł zysku netto.

Pełne zestawienie poznamy dopiero, jak firma opublikuje pełen raport finansowy. To zapowiadane jest na koniec maja, ale już teraz można - nawet sądząc po szacunkach CD Projektu - twierdzić, że są to niemałe pieniądze.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED_IR/status/1382727646111543308

W założeniu Cyberpunk 2077 ma zarabiać na siebie przez wiele lat, tak jak nadal robi to Dziki Gon. Chociaż gra jest pełna błędów i niedociągnięć, a Sony nadal nie zdecydowało się ponownie umieścić jej na listach PlayStation Store, to REDzi zapowiadają dalsze poprawki i wieloletnie wsparcie nie tylko tego tytułu, ale też i całego uniwersum.