Cyberpunk 2077 z licznymi dodatkami? Informacje wyciekły do sieci

CD Projekt

CD Projekt od początku zapowiadał, że Cyberpunk 2077 będzie wspierany po premierze podobnie jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, a więc zarówno przez płatne, większe rozszerzenia, jak i pomniejsze dodatki. Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy część z nich. Jeden z użytkowników Reddita, niejaki PricklyAssassin dostrzegł, że na Epic Game Store przez pewien czas widoczne były DLC, które mogą w niedalekiej przyszłości trafić do produkcji Polaków. Co prawda próba ich kupna skutkowała błędem, ale internauta był w stanie podejrzeć ich nazwy.

Dzięki temu wiemy, że planowane DLC to Ripperdocs Expansion, Bodyshops Expansion, Fashion Forward Expansion - wszystkie trzy prawdopodobnie związane z większymi możliwościami personalizacji postaci, a także Gangs of Night City, Body of Chrome, Rides of the Dark Future (być może wprowadzające tuning pojazdów, którego na premierę zabrakło), The Relic, Neck Deep i Night City Expansion. Nie zabrakło też przepustki sezonowej, która, podobnie jak w przypadku dzikiego Gonu, najprawdopodobniej pozwoli na zakup dwóch dużych dodatków w ramach jednego, tańszego pakietu.

Cyberpunk 2077 jest dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Niedawno gra doczekała się aktualizacji 1.2, która wyeliminowała kilkaset problemów zgłaszanych przez graczy.