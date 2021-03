Cyberpunk 2077 – aktualizacja 1.2 jest już testowana. Przed jej premierą dostaniemy listę zmian

CD Projekt

Pod koniec ubiegłego tygodnia CD Projekt RED opublikowało utrzymany w lekkim, humorystycznym tonie wpis z kilkoma elementami, które mają zostać usprawnione w nadchodzącej aktualizacji 1.2 do Cyberpunk 2077. Wśród nich znalazła się m.in. drobna poprawka systemu pojawiania się policji czy możliwość dostosowania czułości kierownicy podczas kontrolowania wirtualnych pojazdów. Niektórzy byli jednak rozczarowani brakiem detali oraz przede wszystkim dokładnej daty premiery patcha, który, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma pojawić się w drugiej połowie marca. Twórcy postanowili więc ponownie wypowiedzieć się na ten temat.

Na Twitterze pojawiła się informacja wskazująca na to, że aktualizacja jest już testowana, co może sugerować jej zbliżającą się premierę. Zanim ta jednak nastąpi, do sieci ma trafić kompletny changelog, czyli lista wprowadzanych zmian.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1374012060602933250

Przypominamy, że z wcześniejszych słów przedstawicieli CD Projekt RED wynika, że aktualizacja 1.2 ma być naprawdę spora, wprowadzi wiele zmian i wyeliminuje większość problemów, na które od premiery skarżą się gracze.