CDA Premium - nowości na marzec 2022

fot. Materiały Prasowe

W marcu na platformie CDA Premium subskrybenci znajdą kilka filmowych nowości. Miesiąc został urozmaicony różnymi tytułami zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Zapoznajcie się z poniższą ofertą.

Nędznicy

Inspiracją do powstania filmu była napaść francuskich policjantów na ciemnoskórego 20-latka Abdoulaye'a Fofany w 2008 roku. Chłopak miał brać udział w napadzie na patrol policji. Dotkliwie pobity, niewinny nastolatek walczył długo o sprawiedliwość. Z bardzo marnym skutkiem… Stéphane Ruiz dołącza do specjalnej brygady, która w podparyskim mieście Montfermeil ma zapewnić spokój. To miejsce wielkich napięć i konfliktów między lokalnymi gangami. Pewnego dnia jeden z policjantów nie wytrzymuje ciśnienia i strzela do nastolatka. Nędznicy zostali obsypani wieloma nagrodami i nominacjami (także do Oscara). W rolach głównych wystąpili Damien Bonnard, Alex Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Steve Tientcheu, Al-Hassan Ly.

fot. Materiały Prasowe

Kolacja po amerykańsku

Handlujący narkotykami punkrockowiec Simon i młoda kobieta Patty nieoczekiwanie zakochują się w sobie i wyruszają w epicką podróż po USA. Nowe wyzwania i doświadczenia jak się domyślacie, przynoszą im mocne wrażenia. Być może uderzą Was rasistowskie i seksistowskie żarty. Być może zniesmaczą wymioty, kocie odchody, itp., ale... dostaniecie bardzo dobrze nakreślony portret dwóch wyrzutków, którzy są traktowani jak społeczne pośmiewisko. Pewnego dnia bohaterowie buntują się, bo nie mają innego wyjścia. Obsada: Kyle Gallner, Emily Skeggs, Mary Lynn Rajskub, Pat Healy, Griffin Gluck.

fot. Materiały Prasowe

Naród i jego król

Paryż, 1789 rok. Bastylia została zburzona, a na ulicach Paryża czuć powiew wolności. Françoise i Basile odkrywają niezwykłą radość płynącą z miłości i rewolucji francuskiej. Spokojnie, Naród i jego król nie jest tkliwą opowiastką o romansie. To bardzo ciekawe spojrzenie na Rewolucję Francuską i początek Republiki. Mocno osadzony jest tu wątek kobiet, które marzą o emancypacji i zdecydowanie o to walczą. Produkcja pokazuje siłę wszystkich grup społecznych w bitwie o nowe państwo pełne wolności, równości i braterstwa. Doskonałą robotę wykonali: Adèle Haenel (Portret kobiety w ogniu), Louis Garrela (Oficer i szpieg) i Gaspard Ulliela (Hannibal. Po drugiej stronie maski).

fot. Materiały Prasowe

Lorelei

Wayland wychodzi z więzienia po 15 latach za napad z bronią w ręku. Spotyka i wiąże się z dawną dziewczyną z liceum, Dolores, która jest samotną matką trójki

dzieci. Pragnąc utrzymać nową rodzinę, mężczyzna wraca do swoich starych nawyków. Film jest melancholijny i dominuje w nim wolne tempo. To pozycja do sprawdzenia, ale warto zaznaczyć, że nie każdy się w niej odnajdzie. W obsadzie są się Pablo Schreiber, Jena Malone, Amelia Borgerding i inni.

fot. Materiały Prasowe

Kołysanka

Nianie nie bywają często bohaterkami thrillerów. Jednak ten tytuł może wzbudzić ciekawość. Myriam, matka dwójki dzieci, postanawia wznowić pracę w kancelarii prawnej. Mąż nie jest zadowolony z tej decyzji, ale ostatecznie para zaczyna szukać niani. Wymagającą rekrutację wygrywa Louise - budząca zaufanie pani w średnim wieku. Kobieta szybko zdobywa sympatię dzieci i stopniowo zajmuje centralne miejsce w domu rodziny. Sielanka nie trwa długo, ponieważ Louise zaczyna pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Dodamy tylko, że powstał na podstawie bestsellera autorstwa Leili Slimani. W obsadzie są m.in. Katrin Viard, Leila Bekhti i Antoine Reinartz.

fot. Materiały Prasowe

Turu. W pogoni za sławą

Uruleca to kura, która nie potrafi znosić jaj i ma przez to wiele problemów. Na szczęście jej nudne i smutne życie ulega zmianie, gdy zostaje sprzedana emerytowanej nauczycielce muzyki. Od tego momentu zaczyna się w jej życiu „ostra jazda”. Maluchy nie oderwą wzroku od ekranu. Będą śpiewać, tańczyć i doskonale się bawić. Fabuła tej animacji jest prosta i bezpretensjonalna. Trafi idealnie do młodego widza.

fot. Materiały Prasowe

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.