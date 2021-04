Ci celebryci ukołyszą nas do snu. Znane osoby o najbardziej kojącym głosie [GALERIA]

fot. materiały prasowe

Na 16 kwietnia przypada Światowy Dzień Głosu - święto poświęcony celebracji głosu oraz ukazaniu, jak istotne jest jego znaczenie w naszym życiu. Kojący głos jest wstanie ukołysać do snu, uspokoić, obniżyć poziom stresu czy sprawić, by słuchacz poczuł się komfortowo i bezpiecznie. Badacze z witryny The Dozy Owl, zajmujący się kwestiami związanymi ze snem, przeprowadzili ankietę, mającą na celu wyłonić znane osobowości o najbardziej kojącym głosie. Eksperci poprosili o udział w badaniach aż 3488 osób z całego świata. Analizując ankiety, wyłonili grupę dwudziestu celebrytów, których głos ankietowani uznali za najbardziej kojący.

W zestawieniu znaleźli się m.in. Emilia Clarke, Leonardo DiCaprio, Gillian Anderson czy Morgan Freeman.

A kto według ankietowanych może pochwalić się najbardziej kojącym głosem? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii.