Cezary Pazura jako He-Man w reklamie zabawek firmy Mattel

zrzut ekranu

He-Man i Władcy Wszechświata to kultowa produkcja z lat 80., która związana była z serią zabawek. Figurki w nowej, odświeżonej formie wracają do naszego kraju, a firma Mattel promuje zestawy przy pomocy Janusza Chabiora i Cezarego Pazury. W ostatnim spocie ten pierwszy, objawił się nam jako Szkieletor, a teraz oglądamy Pazurę w roli legendarnego He-Mana.

Pierwsze zabawki z serii ukazały się w 1982 roku i cieszyły się ogromną popularnością. Na ich bazie powstał serial animowany, a z niego rozrosła się cała franczyza. W 2021 roku na platformie Netflix ukazała się kontynuacja serialu Władcy wszechświata: Objawienie, a dalej w planach jest aktorska produkcja rozgrywająca się w tym uniwersum. Poniżej możecie zobaczyć spot firmy Mattel:

Jak czytamy w opisie zamieszczonym pod spotem:

Figurki z tej kolekcji mają ok. 14 cm wysokości i 16 ruchomych punktów, aby można było ustawiać je w dynamicznych pozach oraz odgrywać pełne akcji sceny w stylu Masters of the Universe! Te wyjątkowe figurki z linii Origins stanowią hołd dla klasycznych zabawek Masters of the Universe, a jednocześnie odznaczają się nowymi, fantastycznymi detalami. W zestawie z każdą figurką jest akcesorium oraz minikomiks, który odkrywa nowe historie oraz przedstawia bohaterów, złoczyńców i sojuszników w ponadczasowej bitwie między dobrem a złem!