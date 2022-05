Parada serc - zwiastun komedii romantycznej Netflixa. Piesek, Kraków i romans

fot. Netflix

Parada serc to nowa komedia romantyczna Netflixa. Kolejna próba poruszenia emocji widzów po filmach Miłość do kwadratu oraz Poskromienie złośnicy, który odbiór był raczej co najwyżej mieszany.

Parada serc - o czym film?

Bohaterka jest zapracowana kobieta z Warszawy, która nie lubi psów i niechętnie opuszcza stolicę. Musi jednak udać się do Krakowa, gdzie spotkanie z sympatycznym wdowcem, jego synem i ich uroczym jamnikiem wywróci jej życie do góry nogami.

Parada serc - zwiastun

Główne role grają Anna Próchniak i Michał Czernecki. W obsadzie jest też Iwo Rajski w roli syna wspomnianego wdowca.

Parada serc - premiera 15 czerwca 2022 roku w Netflixie.