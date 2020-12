Chadwick Boseman nie powiedział w MCU ostatniego słowa. Usłyszymy go w What If...?

Marvel/Disney+/The Direct

Śmierć Chadwicka Bosemana bez dwóch zdań zaważy na przyszłości MCU. Przypomnijmy, że w ramach próby uhonorowania spuścizny, którą pozostawił po sobie zmarły w sierpniu tego roku aktor, w filmie Czarna Pantera 2 rola tytułowego bohatera nie zostanie obsadzona na nowo. W dodatku kilka dni temu ujawniono, że Boseman zdążył podpisać kontrakt na udział w 3. części produkcji. Jak się jednak teraz okazuje, w Kinowym Uniwersum Marvela jeszcze go usłyszymy - przed swoją śmiercią nagrał on bowiem partie głosowe do sekwencji z T'Challą, które znajdą się w serialu animowanym What If... ?.

Kevin Feige w wywiadzie dla Emmy Magazine wyjawił, że Boseman 4 razy pojawił się w studiu, by wziąć udział w scenach z Czarną Panterą, nagrywając tym samym swój głos do "licznych odcinków". Szef Marvel Studios przyznał, że "z perspektywy czasu to zdarzenie jest niezwykle poruszające".

Producent nie podał żadnych innych szczegółów na temat samego What If...? - w jego ocenie w skład animowanej antologii "wejdą historie, których z wielu przyczyn nie moglibyśmy pokazać w aktorskich produkcjach".

Zobacz także:

What If...? zadebiutuje na platformie Disney+ latem przyszłego roku.