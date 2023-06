Chainsaw Man - krwawe anime powróci? Ma dostać 2. sezon i film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Chainsaw Man to serial anime na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Tatsuki Fujimoto. Historia skupia się na nastolatku o imieniu Denji, który razem z demonem Pochitą pracuje jako Łowca demonów. W ten sposób próbuje spłacić długi i przetrwać w ciężkim świecie. Jednak gdy zdradza go zaufana osoba, jego życie zostaje wywrócone do góry nogami. Staje się czymś nowym i niebezpiecznym - Chainsaw Manem.

Choć 1. sezon, który składa się z 12 odcinków, cieszył się dużą popularnością w Japonii, studio MAPPA odpowiedzialne za animację jeszcze nie ogłosiło, że powstanie kolejna seria. Jednak według doniesień opublikowanych w chińskim serwisie internetowym Weibo przez konto Shonen Jump News powstanie nie tylko 2. sezon, ale również Chainsaw Man otrzyma animowaną filmową adaptację mangi. MAPPA nie potwierdziła tych informacji.

Pierwszy sezon miał premierę w październiku 2022 roku. Wyreżyserowana przez Ryū Nakayamę adaptacja przyjęła bardziej kinowe podejście do narracji. Ten styl podzielił fanów - część doceniła wizję twórcy, ale pozostałym nie przypadła do gustu na tyle, że złożyli petycję, aby stworzyć remake z innym reżyserem.

Ponadto w jednym z wywiadów dyrektor generalny studia MAPPA, Manabu Otsuka, powiedział, że pod względem finansowym osiągnęli pełny sukces. Jednak przyznał, że nie jest zadowolony z tego, że Chainsaw Man nie spełnił oczekiwań i nie stał się tak popularnym tytułem, jak Jujutsu Kaisen, którym również zajmuje się MAPPA.

Manga kontynuuje historię Chainsaw Mana w drugiej części - najnowszy 134. rozdział zostanie opublikowany 27 czerwca.

