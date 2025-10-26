Anime znów króluje w kinach. Film z kategorią wiekową R liderem w box office

fot. MAPPA

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc zarobiło 8,5 miliona dolarów w piątek i na pokazach przedpremierowych. Przewiduje się, że zysk z całego weekendu wynosi od 15,5 do 17 milionów dolarów. To bardzo dobry wynik, szczególnie jak na anime z kategorią wiekową R. Jak wiemy, filmy dla dorosłych zaczynają z bardziej zawężonym targetem, dlatego zwykle mają mniejsze szanse na zebranie dużej kwoty w kinach. To też kolejny sukces Crunchyroll, które dopiero co dało nam Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle z historycznym wynikiem 70,6 miliona dolarów w pierwszy weekend premiery w kraju.

Choć Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc zarobi pewnie ułamek tego, co Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle, to wciąż naprawdę dobry wynik. Co widać, patrząc po kolejnych miejscach w światowym box office.

Box office: kto jest za anime Chainsaw Man?

Gdyby nie ty od Paramount zarobiło 5,2 miliona dolarów w piątek i na pokazach przedpremierowych. Prognozuje się, że w cały weekend zbierze około 13 milionów dolarów. Czarny telefon 2 zarobił za to 3.7 miliona dolarów w piątek. Tu z kolei przewiduje się przychód z trzech dni na około 12 milionów dolarów. Obie kwoty są jednak do siebie zbliżone, więc nie wiadomo, kto zajmie 2. miejsce. Za nimi jest muzyczna biografia Springsteen: Ocal mnie od nicości. W dniu otwarcia tytuł zarobił 3,5 miliona dolarów. Wynik z weekendu przewiduje się za to na około 10 milionów dolarów.

Na tym tle wynik Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, czyli od 15,5 do 17 milionów dolarów, zdecydowanie robi wrażenie. Szczególnie, że do niedawna anime raczej nie dostawało premier kinowych. Sukces Demon Slayera pokazuje jednak, że tkwi tu ogromny potencjał.

