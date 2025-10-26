Przeczytaj w weekend
Anime znów króluje w kinach. Film z kategorią wiekową R liderem w box office

Wiemy, ile zarobił Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc w kinach. To anime jest najlepiej zarabiającym tytułem w ten weekend. Zaraz za nim znajdują się Gdyby nie ty, Czarny telefon 2 i ​Springsteen: Ocal mnie od nicości.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  anime 
chainsaw man Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc fot. MAPPA
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc zarobiło 8,5 miliona dolarów w piątek i na pokazach przedpremierowych. Przewiduje się, że zysk z całego weekendu wynosi od 15,5 do 17 milionów dolarów. To bardzo dobry wynik, szczególnie jak na anime z kategorią wiekową R. Jak wiemy, filmy dla dorosłych zaczynają z bardziej zawężonym targetem, dlatego zwykle mają mniejsze szanse na zebranie dużej kwoty w kinach. To też kolejny sukces Crunchyroll, które dopiero co dało nam Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle z historycznym wynikiem 70,6 miliona dolarów w pierwszy weekend premiery w kraju.

Choć Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc zarobi pewnie ułamek tego, co Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle, to wciąż naprawdę dobry wynik. Co widać, patrząc po kolejnych miejscach w światowym box office.

Box office: kto jest za anime Chainsaw Man

Gdyby nie ty od Paramount zarobiło 5,2 miliona dolarów w piątek i na pokazach przedpremierowych. Prognozuje się, że w cały weekend zbierze około 13 milionów dolarów. Czarny telefon 2 zarobił za to 3.7 miliona dolarów w piątek. Tu z kolei przewiduje się przychód z trzech dni na około 12 milionów dolarów. Obie kwoty są jednak do siebie zbliżone, więc nie wiadomo, kto zajmie 2. miejsce. Za nimi jest muzyczna biografia Springsteen: Ocal mnie od nicości. W dniu otwarcia tytuł zarobił 3,5 miliona dolarów. Wynik z weekendu przewiduje się za to na około 10 milionów dolarów.

Na tym tle wynik Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, czyli od 15,5 do 17 milionów dolarów, zdecydowanie robi wrażenie. Szczególnie, że do niedawna anime raczej nie dostawało premier kinowych. Sukces Demon Slayera pokazuje jednak, że tkwi tu ogromny potencjał. 

Najbardziej wyczekiwane anime drugiej połowy 2025 roku

Dan Da Dan (2. sezon) – Premiera: 3 lipiec

arrow-left
Dan Da Dan (2. sezon) – Premiera: 3 lipiec
fot. Production I.G. // Toho Animation
arrow-right

Źródło: Variety, Screen Rant

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  anime 
chainsaw man Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Powiązane filmy

8,5

2025
Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc
Zobacz w kinie Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc Przygodowy

8,5

2025
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Przygodowy

Oceń

2025
Gdyby nie ty
Zobacz w kinie Gdyby nie ty Dramat

6,7

2025
Czarny telefon 2
Zobacz w kinie Czarny telefon 2 Horror

5,6

2025
Springsteen: Ocal mnie od nicości
Zobacz w kinie Springsteen: Ocal mnie od nicości Biografia

