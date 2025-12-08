Lepszy film science fiction nigdy nie powstanie. Tak twierdzi twórca innego arcydzieła gatunku
Które z arcydzieł kina science fiction jest tym "najlepszym z najlepszych"? Dokładnie tego sformułowania w odniesieniu do jednego z klasyków gatunku użył legendarny reżyser, który sam ma na koncie dwa filmy mogące równać się z najwybitniejszą produkcją sci-fi.
W zeszłym tygodniu odnotowaliśmy, jak ogromną popularnością wśród naszych czytelników cieszyła się wypowiedź twórcy Star Wars, George'a Lucasa, który za najlepszy film science fiction wszech czasów uznał 2001: Odyseję kosmiczną. Składa się jednak tak, że to niejedyny z gigantów Hollywood, który arcydzieło Stanleya Kubricka wskazuje jako najwybitniejsze dokonanie całego gatunku sci-fi. Innym z nich - i to wyrażającym swoje stanowisko w nawet dobitniejszy sposób - jest sam Ridley Scott.
W 2007 roku na całym świecie było głośno o słowach legendarnego reżysera, który prezentując ostateczną wersję Blade Runnera na festiwalu w Wenecji podsumował kondycję ówczesnego science fiction. Stwierdził on, że gatunek jest "martwy, podobnie jak western". Później dodał, że "nie ma w nim już nic oryginalnego", a poproszony o podanie przykładów podał "wszystkie z nich".
Na tym samym pokazie Scott doszedł do wniosku, że 2001: Odyseja kosmiczna jest "najlepszym z najlepszych" jeśli chodzi o filmy sci-fi, uzupełniając tę wypowiedź o swoiste proroctwo, iż żadna lepsza produkcja gatunku "już nigdy nie powstanie". Słowa te odbiły się głośnym echem w całej branży - ich autorem był w końcu człowiek, który sam stworzył Obcego i Łowcę androidów, jedne z niewielu produkcji science fiction, którym w rozmaitych rankingach zdarza się nawet pokonywać dzieło Kubricka.
Odyseja kosmiczna to "przejaw geniuszu"
Choć od tego momentu minęło już 18 lat, Scott w międzyczasie jeszcze kilkukrotnie okazywał swój zachwyt Odyseją kosmiczną. Najpierw umieścił ją na pierwszym miejscu wśród 4 swoich ulubionych filmów sci-fi w całej historii kina (pozostałe to Gwiezdne Wojny, Walka o ogień i... Blade Runner), by w zeszłym roku w rozmowie z serwisem Collider o ikonicznej produkcji z 1968 roku mówić tak:
Reżyserowi również zdarzyło się porównać produkcję Kubricka ze Star Wars - jak ujął to w wywiadzie dla Deadline:
Najlepsze filmy science fiction w historii - to chyba ranking ostateczny. Diuna daleko, nr 2 to poziom ekspercki
Źródło: The Guardian
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat