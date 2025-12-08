Lepszy film science fiction nigdy nie powstanie. Tak twierdzi twórca innego arcydzieła gatunku

MGM / Stanley Kubrick Productions

W zeszłym tygodniu odnotowaliśmy, jak ogromną popularnością wśród naszych czytelników cieszyła się wypowiedź twórcy Star Wars, George'a Lucasa, który za najlepszy film science fiction wszech czasów uznał 2001: Odyseję kosmiczną. Składa się jednak tak, że to niejedyny z gigantów Hollywood, który arcydzieło Stanleya Kubricka wskazuje jako najwybitniejsze dokonanie całego gatunku sci-fi. Innym z nich - i to wyrażającym swoje stanowisko w nawet dobitniejszy sposób - jest sam Ridley Scott.

W 2007 roku na całym świecie było głośno o słowach legendarnego reżysera, który prezentując ostateczną wersję Blade Runnera na festiwalu w Wenecji podsumował kondycję ówczesnego science fiction. Stwierdził on, że gatunek jest "martwy, podobnie jak western". Później dodał, że "nie ma w nim już nic oryginalnego", a poproszony o podanie przykładów podał "wszystkie z nich".

Na tym samym pokazie Scott doszedł do wniosku, że 2001: Odyseja kosmiczna jest "najlepszym z najlepszych" jeśli chodzi o filmy sci-fi, uzupełniając tę wypowiedź o swoiste proroctwo, iż żadna lepsza produkcja gatunku "już nigdy nie powstanie". Słowa te odbiły się głośnym echem w całej branży - ich autorem był w końcu człowiek, który sam stworzył Obcego i Łowcę androidów, jedne z niewielu produkcji science fiction, którym w rozmaitych rankingach zdarza się nawet pokonywać dzieło Kubricka.

Odyseja kosmiczna to "przejaw geniuszu"

Choć od tego momentu minęło już 18 lat, Scott w międzyczasie jeszcze kilkukrotnie okazywał swój zachwyt Odyseją kosmiczną. Najpierw umieścił ją na pierwszym miejscu wśród 4 swoich ulubionych filmów sci-fi w całej historii kina (pozostałe to Gwiezdne Wojny, Walka o ogień i... Blade Runner), by w zeszłym roku w rozmowie z serwisem Collider o ikonicznej produkcji z 1968 roku mówić tak:

Myślę, że Kubrick zrobił film, który w kwestii sztucznej inteligencji przewidział wszystko o 50 lat. Nakręcił 2001: Odyseję kosmiczną. Ten film to przejaw geniuszu, bo ostrzega nas przed tym, co się stanie, jeśli wpuścimy AI do naszego świata.

Reżyserowi również zdarzyło się porównać produkcję Kubricka ze Star Wars - jak ujął to w wywiadzie dla Deadline:

Sposób zaprojektowania 2001… To jest próg, od którego wszystko staje się prawdziwe. Patrzysz na Odyseję, a dopiero później spoglądasz na Star Wars.

