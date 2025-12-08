placeholder
Reklama
placeholder

Lepszy film science fiction nigdy nie powstanie. Tak twierdzi twórca innego arcydzieła gatunku

Które z arcydzieł kina science fiction jest tym "najlepszym z najlepszych"? Dokładnie tego sformułowania w odniesieniu do jednego z klasyków gatunku użył legendarny reżyser, który sam ma na koncie dwa filmy mogące równać się z najwybitniejszą produkcją sci-fi.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
Ridley Scott 2001: Odyseja kosmiczna
2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu MGM / Stanley Kubrick Productions
Reklama

W zeszłym tygodniu odnotowaliśmy, jak ogromną popularnością wśród naszych czytelników cieszyła się wypowiedź twórcy Star Wars, George'a Lucasa, który za najlepszy film science fiction wszech czasów uznał 2001: Odyseję kosmiczną. Składa się jednak tak, że to niejedyny z gigantów Hollywood, który arcydzieło Stanleya Kubricka wskazuje jako najwybitniejsze dokonanie całego gatunku sci-fi. Innym z nich - i to wyrażającym swoje stanowisko w nawet dobitniejszy sposób - jest sam Ridley Scott. 

W 2007 roku na całym świecie było głośno o słowach legendarnego reżysera, który prezentując ostateczną wersję Blade Runnera na festiwalu w Wenecji podsumował kondycję ówczesnego science fiction. Stwierdził on, że gatunek jest "martwy, podobnie jak western". Później dodał, że "nie ma w nim już nic oryginalnego", a poproszony o podanie przykładów podał "wszystkie z nich". 

Na tym samym pokazie Scott doszedł do wniosku, że 2001: Odyseja kosmiczna jest "najlepszym z najlepszych" jeśli chodzi o filmy sci-fi, uzupełniając tę wypowiedź o swoiste proroctwo, iż żadna lepsza produkcja gatunku "już nigdy nie powstanie". Słowa te odbiły się głośnym echem w całej branży - ich autorem był w końcu człowiek, który sam stworzył Obcego i Łowcę androidów, jedne z niewielu produkcji science fiction, którym w rozmaitych rankingach zdarza się nawet pokonywać dzieło Kubricka.

Odyseja kosmiczna to "przejaw geniuszu"

Choć od tego momentu minęło już 18 lat, Scott w międzyczasie jeszcze kilkukrotnie okazywał swój zachwyt Odyseją kosmiczną. Najpierw umieścił ją na pierwszym miejscu wśród 4 swoich ulubionych filmów sci-fi w całej historii kina (pozostałe to Gwiezdne Wojny, Walka o ogień i... Blade Runner), by w zeszłym roku w rozmowie z serwisem Collider o ikonicznej produkcji z 1968 roku mówić tak:

Myślę, że Kubrick zrobił film, który w kwestii sztucznej inteligencji przewidział wszystko o 50 lat. Nakręcił 2001: Odyseję kosmiczną. Ten film to przejaw geniuszu, bo ostrzega nas przed tym, co się stanie, jeśli wpuścimy AI do naszego świata.

Reżyserowi również zdarzyło się porównać produkcję Kubricka ze Star Wars - jak ujął to w wywiadzie dla Deadline:

Sposób zaprojektowania 2001… To jest próg, od którego wszystko staje się prawdziwe. Patrzysz na Odyseję, a dopiero później spoglądasz na Star Wars

Najlepsze filmy science fiction w historii - to chyba ranking ostateczny. Diuna daleko, nr 2 to poziom ekspercki

arrow-left 50. Marsjanin (2015) Źródło: materiały prasowe arrow-right
50. Marsjanin (2015)
49. Wszystko wszędzie naraz (2022)
48. Mad Max 2 - Wojownik szos (1981)
47. Looper - Pętla czasu (2012)
46. Brat z innej planety (1984)
45. Podróż na Księżyc (1902)
44. Grawitacja (2013)
43. Oni żyją (1988)
42. Powrót do przyszłości (1985)
41. Wideodrom (1983)
40. Terminator (1984)
39. WALL-E (2008)
38. Incepcja (2010)
37. Godzilla (1954)
36. Zakazana planeta (1956)
35. Ona (2013)
34. Obcy - decydujące starcie (1986)
33. Inwazja porywaczy ciał (1956)
32. Akira (1988)
31. Filar (1962)
30. Mad Max: Na drodze gniewu (2015)
29. Ex Machina (2014)
28. Brazil (1985)
27. Alphaville (1965)
26. Mucha (1986)
25. Quatermass i studnia (1967)
24. Raport mniejszości (2002)
23. Snowpiercer: Arka przyszłości (2013)
22. Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje (1980)
21. Coś (1982)
20. Solaris (1972)
19. Planeta małp (1968)
18. Inwazja łowców ciał (1978)
17. Zakochany bez pamięci (2004)
16. Terminator 2: Dzień sądu (1991)
15. Na skraju jutra (2014)
14. Nowy początek (2016)
13. Człowiek, który spadł na Ziemię (1976)
12. Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia (1951)
11. Żołnierze kosmosu (1997)
10. Matrix (1999)
9. Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja (1977)
8. Metropolis (1927)
7. Ludzkie dzieci (2006)
6. Pod skórą (2013)
5. Obcy - 8. pasażer "Nostromo" (1979)
4. Łowca androidów (1982)
3. Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977)
2. Stalker (1979)
1. 2001: Odyseja kosmiczna (1968)

Źródło: The Guardian

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
Ridley Scott 2001: Odyseja kosmiczna
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,4

1981
Walka o ogień
Walka o ogień Dramat

8,3

1968
2001: Odyseja kosmiczna
Oglądaj TERAZ 2001: Odyseja kosmiczna Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Supergirl
-
Plotka

Nowy opis zwiastuna Supergirl. Krypto naprawdę nie lubi Supermana

2 One Piece x Jack Sparrow (Piraci z Karaibów)
-

Jack Sparrow w stylu One Piece. Johnny Depp dostał niezwykły prezent!

3 Licealne duchy - oficjalne zdjęcie z 3. sezonu
-

Licealne duchy powracają. Zdjęcia i data premiery 3. sezonu

4 Gwiezdne Wojny: Akolita
-

Komiks z Kylo Renem legitymizuje Akolitę. TO wcale nie był błąd

5 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Koniec zdjęć do Spider-Mana 4. Post z social mediów usunięty - co to może oznaczać?

6 Zack Snyder
-

Odżyło wsparcie dla Snyderverse po przejęciu Warner Bros. Reżyser docenia fanów DC

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e10

Simpsonowie

s19e10

Zaklinacze koni

s2025e235

Moda na sukces

s16e08

Bob’s Burgers

s42e66

s20e11

Cztery żony i mąż

s10e08

s58e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts

ur. 1977, kończy 48 lat

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder

ur. 1978, kończy 47 lat

Dominic Monaghan
Dominic Monaghan

ur. 1976, kończy 49 lat

Katie Stevens
Katie Stevens

ur. 1992, kończy 33 lat

Teri Hatcher
Teri Hatcher

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV