Peacemaker - gwiazda serialu bała się zwolnienia. Aktor wraca do głośnej afery z 2021 roku

fot. DC Studios

Reklama

Niebawem John Cena rozegra ostatnią walkę w karierze wrestlera w WWE i skupi się na aktorstwie, więc z tej okazji udziela wywiadów. W jednym z nich wspomniał rok 2021. Wówczas po nagraniu filmu, w którym zagrał obok Jackie’ego Chana, doszło do afery, w której Chińczycy byli na niego wściekli, a potem również Amerykanie. To doprowadziło do tego, że John Cena w trakcie prac nad pierwszym sezonem Peacemakera bał się, że zostanie zwolniony.

Afera Johna Ceny

John Cena przyznał, że 10 lat uczył się mandaryńskiego, co uważał, że mu się przyda podczas 6–7 miesięcy pracy na planie w Chinach przy filmie z Jackie’em Chanem. Uznał, że skoro umie mówić w tym języku, pomoże to przełamać kulturowe i językowe bariery.

- Umówiłem się sam ze sobą: zrobię 70% promocji w języku mandaryńskim. Na koniec jednak są momenty, gdy czytasz z promptera. Tekst napisały osoby, które odpowiadały za film. Jeden z tekstów mówił tak: "Tajwan, bądźcie pierwszym krajem, który to zobaczy!". Wszystko było po mandaryńsku. Nie sprawdziłem tekstu, po prostu przeczytałem z promptera. To było jak z historii Rona Burgundy'ego.

fot. materiały prasowe

Wspomina, nawiązując do bohatera filmu Legenda telewizji. Ta wypowiedź sprawiła, że Chińczycy byli wściekli na Johna Cenę w związku z politycznymi napięciami między Chinami a Tajwanem.

- Przepraszając Chiny, wkurzyłem swój kraj. Jestem patriotą, kocham Stany Zjednoczone Ameryki i wszystko, co kraj sobą reprezentuje. To nie wystarczyło. Nikt nie był zadowolony. Wszyscy byli wkurzeni. Mogę być chyba jedynym człowiekiem, który prawie został skancelowany za wykonanie zadania domowego/NeQuote]o. To właśnie sprawiło, że jego zdaniem rola w Peacemakerze była zagrożona. Tak to wspomina: - Kręciłem pierwszy sezon Peacemakera, gdy to wszystko ujrzało światło dzienne. Poszedłem bezpośrednio do Jamesa Gunna i powiedziałem mu: "Hej, jeśli musisz mnie zwolnić, zrozumiem". Nie tylko nie próbowałem naprawić dziury w tym statku, zatopiłem całego Titanica!

James Gunn i Warner Bros. postanowili nie reagować w taki sposób, więc John Cena pozostaje w Peacemakerze w uniwersum DCU. Aktor dodał, że od tamtego czasu nie udziela się w języku mandaryńskim, bo boi się, że kogoś obrazi.

John Cena powróci jako Peacemaker w filmie Man of Tomorrow, czyli kontynuacji Supermana. Serial oraz te produkcje są osadzone w jednym uniwersum.

Wspomni film, w którym główna role grali John Cena i Jackie Chan nosi tytuł Snafu. Producenci wiedzieli, że nie mają dobrego filmu, więc sprzedano go Netflixowi, w którym nie osiągnął sukcesu, a recenzje były fatalne.