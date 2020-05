Charles Lippincott nie żyje. Jego promocja Star Wars wyznaczyła kierunek w Hollywood

Lucasfilm

Charles Lippincott nazywany był w branży legendą marketingu. O śmierci byłego wiceprezesa Lucasfilm do spraw marketingu poinformowała jego żona, Bumpy. Lippincott zmarł we wtorek wieczorem wskutek zawału serca. Miał 80 lat.

Lippincott od 1975 roku pracował jako wiceprezes Lucasfilm do spraw marketingu. Chcąc wypromować nową markę, zastosował wiele nietypowych na tamte czasy sposobów. Nawiązał m.in. współpracę z Marvel Comics, dzięki czemu ukazały się komiksy związane z filmem przed premierą widowiska. Ciekawostką jest, że początkowo Stan Lee, odpowiadający wtedy w Marvelu za decyzje kreatywne, wcale nie chciał wiązać się z tak nietypowym pomysłem. Ostatecznie przekonał go udział Aleca Guinnessa w tym przedsięwzięciu zatytułowanym Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja.

Lippincott brał też udział w programach The Richard Pryor Show oraz The Donny & Marie Sho, a także w W 1976 roku, zawitał z Gwiezdnymi Wojnami na Comic-Con w San Diego. Jeszcze wtedy było to dopiero raczkujące wydarzenie. The Hollywood Reporter przytacza słowa samego Lippincotta, który w 2015 roku wspominał tamte działania. Wtedy udało mu się choćby przekonać studio 20th Century Fox, by doprowadziło do nadania znaku towarowego każdej postaci, aby można było zarabiać właśnie na bohaterach filmu choćby w formie zabawek. Z kolei cytowany Craig Miller powiedział, że jego pomysły zrewolucjonizowały marketing filmowy. Te praktyki kontynuowane są do dziś.