Znana piosenkarka obsadzona w zmysłowym thrillerze dla dorosłych. To jej zawdzięczamy album tego lata

Znana piosenkarka Charli XCX, która wydała jeden z prawdopodobnie najpopularniejszych i najgłośniejszych albumów tego lata, czyli soczyście zielonego Brat, po raz drugi w swoim życiu dostała rolę na dużym ekranie. Została obsadzona w thrillerze erotycznym I Want Your Sex w reżyserii Gregga Arakiego.

I Want Your Sex zostało opisane jako zejście do świata "seksu, obsesji, władzy, zdrady i morderstwa" w niepoprawnym tonie. Oprócz znanej piosenkarki Charli XCX w obsadzie są także Olivia Wilde i Cooper Hoffman, którzy zagrają pierwszoplanowe role. Reżyser Gregg Araki napisał scenariusz razem z Karley Sciortino. Produkcja ma rozpocząć się w październiku w Los Angeles. Szczegóły dotyczące roli Charli są na razie owiane tajemnicą. Będziemy was informować na bieżąco.

Tak jak wspomnieliśmy, to druga rola Charli XCX na wielkim ekranie. Wcześniej została obsadzona w horrorze Faces of Death od Daniela Goldhabera. Film jest aktualnie w fazie postprodukcji, dlatego trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na jego premierę.