Sinéad O’Connor nie żyje. Słynna piosenkarka miała 56 lat

fot. Showtime

Sinéad O'Connor zmarła w wieku 56 lat. Informację potwierdzają największe portale na świecie. Przyczyny śmierci w tym momencie nie są znane.

Sinéad O’Connor - kariera

Była to artystka, która głównie prowadziła udaną, acz czasem kontrowersyjną karierę muzyczną. Jednak świat kina nie był jej obcy. Mogliśmy ją zobaczyć na ekranie w 1997 roku w filmie Chłopak rzeźnika w reżyserii Neila Jordana.

Jednym z jej słynnych utworów skomponowanych na potrzeby filmu pozostaje Lay Your Head Down, który powstał dla produkcji pod tytułem Albert Nobbs z 2011 roku. O'Connor był nominowana za tę piosenkę do Złotego Globu. Najnowszą pracą wokalistki w popkulturze jest The Skye Boat Song, czyli nowa wersja piosenki z czołówki Outlandera, która ujrzała światło dzienne w lutym 2023 roku.

W historii popkultury w pamięć zapada jej występ w programie Saturday Night Live z 1992 roku. 3 października 1992 roku była muzycznym gościem odcinka, w którym wykonała utwór War Boba Marleya. W trakcie tego występu pokazała do kamery zdjęcie papieża Jana Pawła II i je podarła. Był to jej protest przeciwko pedofilii w kościele.

Jednym z jej najsłynniejszych utworów jest Nothing Compares to You, który często był wykorzystywany w filmach i serialach.