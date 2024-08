Marvel/Netflix

Po anulowaniu serialu po 3. sezonie przez Netflixa, niewielu fanów Daredevila miało nadzieję na to, że ich ulubieniec powróci. Z pomocą przyszło Marvel Studios, które nie tylko posłuchało próśb fanów o zatrudnienie Charliego Coxa, ale też przywróciło pozostałych, najważniejszych aktorów. Matt Murdock pojawił się w Spider-Man: Bez drogi do domu oraz kilku serialach MCU. Charlie Cox odniósł się do swojego pierwszego pojawienia w Kinowym Uniwersum Marvela właśnie przy okazji filmu z Pajączkiem:

Znalezienie się w filmie o Spider-Manie było dużym krokiem pod względem tego, że ludzie zaczęli do tego nawiązywać podczas rozmów. Nie da się podważyć tego, jak wielką historię mają ci dwaj w komiksach. Kiedy potem mamy okazję zderzyć się ze sobą na ekranie, to ma to wielkie znaczenie dla fanów komiksów i ja to rozumiem. Teraz też to czuję. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zrobić kilka rzeczy razem, bo jest to bardzo fajne.

Vincent D'Onofrio prawie nie został Kingpinem

Poza Coxem do MCU zawitało też grono innych aktorów, którzy powtórzą swoje role z seriali Netflixa. Wśród nich nie zabrakło Vincenta D'Onofrio, który już teraz jest legendą pośród fanów. Mało kto wyobraża sobie kogoś innego w roli Wilsona Fiska. A okazuje się, że mógł wcale tej roli nie dostać. Opowiedział o tym showrunner oryginalnego serialu, Steven S. DeKnight:

Chcieliśmy mieć pewność, że casting będzie dobry. Miałem wiele nieprzespanych nocy z powodu obsadzania Wilsona Fiska. W mojej głowie tylko jedna osoba mogła tego dokonać i był nią Vincent D'Onofrio. Powiedziałem o tym naszemu producentowi wykonawczemu, pokazałem mu też zdjęcie Vincenta z ogoloną głową w internecie i powiedziałem: "Daj spokój. Tylko on może to zrobić. To jest Kingpin." I Jeph mi wtedy odpowiedział: "Wiem, wiem. Kochamy go, ale jest zdecydowanie zbyt drogi. Był w Prawie i porządku. Zarabia jakieś milion za odcinek. Nigdy go nie dostaniemy." Ale po paru miesiącach się okazało, że nasza dyrektor ws. castingu, Laray Mayfield, była bliską przyjaciółką Vincenta. Powiedziała: "Pozwólcie mi sprawdzić, czy jest jakieś zainteresowanie." I wtedy się okazało, że Vincent jest wielkim fanem Daredevila, fanem komiksów i powiedział: "Bardzo bym chciał to zagrać. Coś wymyślimy w kwestii ceny."

