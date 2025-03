Końcówka 3. odcinka Daredevil: Odrodzenie zszokowała widzów. Zdjęcia z planu 2. sezonu dają odpowiedź?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Twórcy serialu Daredevil: Odrodzenie lubią szokować, bo po śmierci Foggy'ego Nelsona w 1. odcinku nadeszła pora na kolejne spore zaskoczenie. Hector Ayala, znany również jako Biały Tygrys, pojawiał się w ciągu pierwszych trzech odcinków i pełnił w nich ważną rolę. Wydawałoby się, że postać ta otrzyma szczęśliwe zakończenie po uniewinnieniu w sprawie zabójstwa policjanta, ale pod koniec 3. odcinka nieoczekiwanie został on zastrzelony na środku chodnika przez osobę z symbolem Punishera na kamizelce.

Daredevil: Odrodzenie: sezon 1, odcinek 3 - recenzja spoilerowa

Wielu fanów podejrzewa, że to sam Frank Castle zamordował Ayalę, lecz wiele dowodów wskazuje na coś innego. W ciągu ostatnich dwóch odcinków widzieliśmy nowojorskich policjantów przeciwnych Białemu Tygrysowi, którzy nosili na ciele tatuaże z czaszką Punishera. To motyw popularny w komiksach, gdzie policjanci sami wymierzali sprawiedliwość w stylu Punishera, czyli krwawo i bez skrupułów. Możliwe też, że była to postać wynajęta przez Wilsona Fiska, ponieważ jak wiadomo ze zdjęć z planu z 1. sezonu, ma on utworzyć specjalną jednostkę policji, która będzie tropić mścicieli i nosić symbol Punishera na uniformach.

fot. materiały prasowe

Ta sama jednostka pojawiła się też na nowych zdjęciach z planu 2. sezonu. Są oni jednak przedstawieni w nowocześniejszych kombinezonach, ale nadal z symbolem czaszki na klatce piersiowej.

Nowe światło na sprawę rzuciły też słowa reżysera 3. odcinka, czyli Michaela Cuesta. Opowiedział m.in. o wcielającym się w Białego Tygrysa Kamarze de los Reyesie, który zmarł w 2023 roku po przegranej walce z nowotworem. Reżyser zdradził, że często na planie widziano, że aktor sprawiał wrażenie jakby odczuwał ból, ale nikt nie podejrzewał u niego takich problemów zdrowotnych. Nigdy nie planowano też zmienić ostatecznego losu mściciela z Nowego Jorku. Ta scena miała być szokująca, nagła i brutalna. Nie było też możliwości zmiany w trakcie dokrętek z powodu śmierci aktora.

Przyznał również, że oryginalnie Frank Castle był częścią tego odcinka, co może wskazywać, że to faktycznie on jest odpowiedzialny za zastrzelenie Białego Tygrysa. Co o tym sądzicie?

A oto zdjęcia z 3. odcinka i nowy plakat, który pokazuje dualizm Matta Murdocka.

Aktor o śmierci Foggy'ego w Daredevil: Odrodzenie

