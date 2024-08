Zwiastun Daredevil: Born Again znów wyciekł do sieci - Marvel nie usuwa. Jeszcze lepsza jakość

Marvel

Od kilku dni w sieci po kolejnym wycieku hula zwiastun serialu Daredevil: Born Again, który to materiał został pierwotnie zaprezentowany uczestnikom wydarzenia D23. Przypomnijmy, że w fatalnej jakości (część ekranu była po prostu zasłonięta) znalazł się on już na przeróżnych profilach w mediach społecznościowych na początku sierpnia. Tym razem mamy okazję znacznie lepiej przyjrzeć się ekranowym wydarzeniom. Co więcej, od kilkunastu godzin Marvel nie podjął żadnych kroków w celu usunięcia trailera.

Lepsza wersja zwiastuna oferuje nam wgląd w kostium samego Daredevila, jak i starcia Nieustraszonego z Punisherem, Muse czy Kingpinem. Jakby tego było mało, do sieci trafił także 3-sekundowy klip, który zapowiada ponowne spotkanie Matta Murdocka i przetrzymywanego w więzieniu Benjamina Poindextera aka Bullseye'a. Zobaczcie sami:

Daredevil: Born Again - zwiastun ponownie wyciekł do sieci. Lepsza jakość

Produkcja Daredevil: Born Again ma trafić do oferty platformy Disney+ w marcu przyszłego roku.