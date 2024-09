Gwiazda Daredevila o wymarzonej roli DC. Ten film został już zapowiedziany!

Marvel Studios

W świecie produkcji na podstawie komiksów Vincent D'Onofrio jest kojarzony przede wszystkim jako brutalny i bezwzględny Wilson Fisk, czyli Kingpin, w którego wcielał się w trakcie trzech sezonów Daredevila na Netflixie. Później powrócił do swojej roli w Kinowym Uniwersum Marvela przy okazji Hawkeye'a oraz Echo. Ma też pojawić się w Daredevil: Born Again.

Aktor podczas konwentu Dragon Con wziął udział w panelu, gdzie fani mogli mu zadawać pytania. Wówczas Vincent D'Onofrio wskazał jednego bohatera ze stajni DC, w którego chciałby się wcielić. Co ciekawe - jest to postać, o której już wcześniej pisał w mediach społecznościowych:

Nie wiem, czy DC podoba się wam tak bardzo, jak mnie. Oczywiście Marvela też lubię, bo jest to moja praca. W dzieciństwie miałem komiksy z Kapitanem Ameryką, Spider-Manem, Swamp Thing, Batmanem. Swamp Thing... Naprawdę chciałbym zagrać Swamp Thinga.

Swamp Thing - co wiemy?

Od jakiegoś czasu wiadomo, że pojawi się dedykowany film o tej postaci. Ma za niego odpowiadać James Mangold, dwukrotnie nominowany do Oscara reżyser. Z zapowiedzi wiemy, że jest to horror i zakończenie pierwszego rozdziału DCU, czyli filmowego uniwersum DC opowiadającego spójną historię w filmach, serialach, grach i animacjach. Według źródeł portalu James Mangold jest wielkim fanem tej postaci i jego komiksowych historii. Sam przyszedł do Jamesa Gunna i Petera Safrana ze swoimi pomysłami na ten film. Po premierze Indiana Jones 5 James Mangold będzie robić film biograficzny o Bobie Dylanie, a potem oczekuje się, że miałby się zająć tym projektem.