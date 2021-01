Cherry - pełny zwiastun. Reżyserzy Avengers: Koniec gry powracają za kamerą

fot. materiały prasowe

Cherry to film oparty na faktach opisanych w książce pod tym samym tytułem. Bohaterem jest Nico Walker, były medyk wojskowy, który po powrocie do domu cierpi na zespół stresu pourazowego. Przez to też staje się uzależniony od leków i zaczyna rabować banki, by zapłacić za kolejne używki. Bracia Russo chcą pokazać, jak jego stan psychiczny pogarsza się z każdą decyzją.

Główną rolę gra Tom Holland, który stara się pokazać światu, że nie jest tylko Spider-Manem. W obsadzie są również Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck, Michael Goodluck, Michael Gandolfini, Kyle Harvey, Pooch Hall, Thomas Lennon, Kelli Berglund, Jose Pablo Cantillo, Nicole Forester, Jamie Brewer, Fionn O'Shea i Adam Long.

Joe i Anthony Russo stoją za kamerą. Jest to ich pierwszy reżyserski projekt po Avengers: Koniec gry, który został najbardziej dochodowym filmem w historii kina.

Cherry - zwiastun

Cherry - premiera 12 marca na całym świecie w platformie Apple TV+.