Chicago Fire i inne. Koronawirus przerywa prace na planach seriali

fot. John Tsiavis/NBC

Co najmniej trzy produkcje stacji CBS zostały zawieszone po tym, jak członkowie zespołu produkcyjnego otrzymali pozytywne wyniki testu na obecność COVID-19. Mowa tutaj najprawdopodobniej o serialach Why Women Kill, Mythic Quest i Call Your Mother. Data wznowienia pracy nad tymi pozycjami ma być ogłoszona pod koniec tygodnia. Ponadto wstrzymano również pracę na planie pilota, do którego zdjęcia miały ruszyć na jesień

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku stacji NBC. Co najmniej kilka osób z zespołu produkcyjnego serialu Chicago Fire otrzymało pozytywne wyniki testu na COVID. Ponieważ osoby te miały bliską styczność z innymi członkami obsady i ekipy, to produkcja serialu została wstrzymana na minimum 14 dni.

Nie jest to jednak pierwsza przesunięta premiera w NBC. Półtora miesiąca temu swoją produkcję zawiesiło Chicago Med, po tym jak dwie osoby z ekipy dostały pozytywny wynik testu na COVID.

Premiery obydwu przesuniętych produkcji miały miejsce 11 listopada. Przestoje produkcyjne stały się coraz częstszym zjawiskiem, ponieważ liczba pozytywnych testów na COVID-19 rośnie wraz z nową, jesienną falą zachorowań w całym kraju.