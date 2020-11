Wiedźmin - zdjęcia do 2. sezonu przerwane przez koronawirusa. Co się stało?

fot. Netflix

Jak donosi Deadline, prace na planie 2. sezonu Wiedźmina zostały wstrzymane z powodu Covid-19. Wiele osób z ekipy ma wynik pozytywny i, na ten moment, wiemy jedynie, że nie zaraził się nikt z głównej obsady.

Zgodnie z procedurami prace muszą zostać całkowite przerwane. Cała ekipa będzie poddana izolacji i przeprowadzone zostaną testy wszystkim pozostałym osobom pracującym przy serialu. Z uwagi, że wiele osób ma pozytywny wynik, mogły one mieć kontakt z większością ekipy pracującej przy serialu. Nikt nie zamierza się spieszyć i prace zostaną wznowione dopiero wówczas, gdy będzie to bezpieczne. Może to więc potrwać dłużej, niż ktokolwiek by chciał.

Zdjęcia są kręcone w Wielkiej Brytanii, w której sytuacja z pandemią koronawirusa wygląda dość źle. W listopadzie 2020 wprowadzono tam nowy lockdown, który tym razem nie zablokował prac na planach seriali. Po tej decyzji ekipa serialu przeniosła się do studia Arborfield na zachód od Londynu.

Netflix na razie nie opublikował oświadczenia w tej sprawie.

Przypomnijmy, że pierwszy raz pandemia koronawirusa przerwała prace nad serialem w marcu 2020 roku. Zdjęcia wznowione dopiero po 5 miesiącach w sierpniu 2020 roku.

Wiedźmin - premiera w 2021 roku.