Chilling Adventures of Sabrina - garażowy band na zakulisowym zdjęciu z 3. sezonu serialu

Już 24 stycznia w ofercie platformy Netflix zadebiutuje 3. sezon serialu Chilling Adventures of Sabrina. Niedawno showrunner produkcji, Roberto Aguirre-Sacasa zamieścił na swoim Twitterze zdjęcie zza kulis nowej odsłony. Przedstawia ono garażowy zespół założony przez bohaterów serialu. Zdjęcie możecie obejrzeć poniżej.

Zgodnie z zapowiedziami, w 3. sezonie Sabrina będzie próbowała pogodzić się z konsekwencjami minionych wydarzeń. Z pomocą swoich śmiertelnych przyjaciół, Harveya, Rosalind i Theo, dziewczyna postawi sobie za cel uwolnienie swojego chłopaka, Nicka, od wiecznego potępienia. Nie zabraknie jednak komplikacji - teraz, gdy tron jest pusty, to Sabrina musi przyjąć tytuł „Królowej”, aby bronić świata przed niebezpiecznym pretendentem.

So it’s @RossLynch birthday today, and I love this kid so damn much, and Part 3 of #Sabrinanetflix is premiering in less than a month, so here’s a BTS shot of the best garage band since the Archies! Happy b-day, Ross!! 🎂 🎁 🍰🖤☠️🔮 pic.twitter.com/otKQjt9VUz

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 30 grudnia 2019