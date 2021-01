Chilling Adventures of Sabrina - wpis na Twitterze serialu wywołał ogromne kontrowersje. Netflix przeprasza

fot. Netflix

Do niefortunnej sytuacji doszło w związku z wpisem na Twitterze serialu Chilling Adventures of Sabrina. Otóż w niedzielę, 10 stycznia, zamieszczono zdjęcia członków obsady produkcji umazanych sztuczną krwią. Podpisano je słowami Sunday Bloody Sunday. Problem w tym, że Bloody Sunday (Krwawa niedziela) to określenie wydarzeń z Irlandii Północnej z 1972 roku, w których w czasie pokojowego marszu policja zastrzeliła 14 osób. Ta niefortunna sytuacja bardzo wzburzyła irlandzkich fanów produkcji. Netflix w związku z tym postanowił usunąć tweeta i zamieścił przeprosiny.

W finałowym sezonie serialu, który miał już okazję zadebiutować na platformie Netflix Sabat czarownic ma walczyć z pradawnymi istotami, które wydostały się na wolność, aby szerzyć chaos i zniszczenie w Greendale.

W obsadzie finałowego sezonu znaleźli się między innymi Kiernan Shipka, Chance Perdomo, Miranda Otto, Lucy Davis oraz Gavin Leatherwood.