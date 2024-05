Chirurdzy z mniejszym budżetem. Co ta zmiana oznacza dla serialu?

fot. materiały prasowe

Zmniejszony budżet serialu Chirurdzy nie ma związku z samą produkcją, jej jakością ani z tym, jak sobie ona radzi. Po prostu firma matka nałożyła na wszystkie produkcje telewizji ABC ograniczenia budżetowe, więc producenci i twórcy muszą się do tego dostosować. Mniejszy budżet będzie już w nadchodzącym 21. sezonie medycznego hitu.

Chirurdzy - co oznacza mniejszy budżet?

W tym przypadku to będzie mieć związek z obsadą oraz tym, kogo zobaczymy na ekranie. Obecnie są renegocjowane kontrakty z obsadą, aby ich gaże za odcinek zostały zmniejszone. To znacząco wpłynie na weteranów serialu, czyli aktorów będących tutaj latami, którzy co jakiś czas się pojawiają. Ich gwarantowane wynagrodzenie za odcinek ma zostać zmniejszone - to oznacza, że takie postacie będą odgrywać mniejsze role i będą rzadziej występować na ekranie. A to wpłynie na prace scenarzystów, którzy muszą być świadomi takich ograniczeń i wykorzystywać ich wtedy, gdy to będzie mieć naprawdę znaczenie.

W USA jest emitowany 20. sezon serialu Chirurdzy. ABC chwali się, że tym samym stał się on najdłużej wyświetlanym serialem medycznym w historii telewizji. Oglądalność nadal jest fenomenalna, a popularność bijerekordy, więc nie zanosi się na zakończenie tego hitu.