placeholder
Reklama
placeholder

Pierwsze zdjęcia z 22. sezonu Chirurgów. Co czeka ekipę ze szpitala Grey Sloan?

22. sezon Chirurgów nadchodzi, a wraz z czasem oczekiwania pojawiły się zdjęcia obsady. Sprawdźcie jak będą wyglądać przyszłe odcinki.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  sezon 22 
zdjęcia chirurdzy
Chirurdzy - sezon 22 Disney
Reklama

Chirurdzy powracają na antenę ABC w czwartek, 9 października 2025 roku, wraz z premierą 22. sezonu.
Długo emitowany dramat medyczny opowiada o zespole lekarzy ze szpitala Grey Sloan Memorial, którzy każdego dnia stają przed decyzjami na granicy życia i śmierci. Szukają u siebie nawzajem pocieszenia, a czasem czegoś więcej niż tylko przyjaźni. Razem odkrywają, że ani medycyny, ani relacji nie da się zdefiniować w czerni i bieli.

Ellen Pompeo wciąż gra jako dr Meredith Grey i pojawi się w kilku odcinkach. Chandra Wilson (dr Miranda Bailey) i James Pickens Jr. (dr Richard Webber) to ostatni dwaj członkowie oryginalnej obsady, którzy wciąż należą do głównego zespołu. Towarzyszą im Kevin McKidd (dr Owen Hunt), Caterina Scorsone (dr Amelia Shepherd), Camilla Luddington (dr Jo Wilson), Jason George (dr Ben Warren), Kim Raver (dr Teddy Altman), Chris Carmack (dr Atticus „Link” Lincoln), Anthony Hill (dr Winston Ndugu), Alexis Floyd (dr Simone Griffith), Harry Shum Jr. (dr Benson „Blue” Kwan), Adelaide Kane (dr Jules Millin) oraz Niko Terho (dr Lucas Adams). W obsadzie powracającej znaleźli się m.in. Debbie Allen jako dr Catherine Fox, Scott Speedman jako dr Nick Marsh, Jaicy Elliot jako dr Taryn Helm, Floriana Lima jako Nora Young oraz Trevor Jackson.

Chirurdzy - zdjęcia z 22. sezonu

Chirurdzy - sezon 22

arrow-left
Chirurdzy - sezon 22
Disney
arrow-right

Źródło: deadline.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  sezon 22 
zdjęcia chirurdzy
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,6

2005
Chirurdzy
Oglądaj TERAZ Chirurdzy Dramat

Najnowsze

1 Superman/Spider-Man
-

DC i Marvel znów to zrobili. Fani liczyli na ten powrót

2 Pierścienie Władzy
-

Nowe zdjęcia z planu Pierścieni Władzy. Gdzie kręcono trzeci sezon?

3 Knights of the Old Republic
-

Rycerze Starej Republiki mogą wrócić jako film Star Wars? Ten reżyser tak chce

4 Peaky Blinders
-

Będzie kontynuacja Peaky Blinders. Znamy szczegóły serialu!

5 Maxton Hall - Dwa światy - zdjęcia z 2. sezonu
-

Młodzieżowy hit Prime Video wraca. Jest zwiastun 2. sezonu

6 Mumia
-
Plotka

Mumia 4 z Brendanem Fraserem? Ta plotka zelektryzowała fanów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e01

Chicago Fire

s11e01

Chicago Med

s13e01

Chicago PD

s49e02

Ryzykanci

s2025e190

Moda na sukces

s29e07

Ghost Adventures

s06e02

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e186

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lorraine Bracco
Lorraine Bracco

ur. 1954, kończy 71 lat

Brianna Brown
Brianna Brown

ur. 1979, kończy 46 lat

Lucy Cohu
Lucy Cohu

ur. 1968, kończy 57 lat

Goran Bogdan
Goran Bogdan

ur. 1980, kończy 45 lat

Jeff Bennett
Jeff Bennett

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV