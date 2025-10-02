Pierwsze zdjęcia z 22. sezonu Chirurgów. Co czeka ekipę ze szpitala Grey Sloan?

Disney

Chirurdzy powracają na antenę ABC w czwartek, 9 października 2025 roku, wraz z premierą 22. sezonu.

Długo emitowany dramat medyczny opowiada o zespole lekarzy ze szpitala Grey Sloan Memorial, którzy każdego dnia stają przed decyzjami na granicy życia i śmierci. Szukają u siebie nawzajem pocieszenia, a czasem czegoś więcej niż tylko przyjaźni. Razem odkrywają, że ani medycyny, ani relacji nie da się zdefiniować w czerni i bieli.

Ellen Pompeo wciąż gra jako dr Meredith Grey i pojawi się w kilku odcinkach. Chandra Wilson (dr Miranda Bailey) i James Pickens Jr. (dr Richard Webber) to ostatni dwaj członkowie oryginalnej obsady, którzy wciąż należą do głównego zespołu. Towarzyszą im Kevin McKidd (dr Owen Hunt), Caterina Scorsone (dr Amelia Shepherd), Camilla Luddington (dr Jo Wilson), Jason George (dr Ben Warren), Kim Raver (dr Teddy Altman), Chris Carmack (dr Atticus „Link” Lincoln), Anthony Hill (dr Winston Ndugu), Alexis Floyd (dr Simone Griffith), Harry Shum Jr. (dr Benson „Blue” Kwan), Adelaide Kane (dr Jules Millin) oraz Niko Terho (dr Lucas Adams). W obsadzie powracającej znaleźli się m.in. Debbie Allen jako dr Catherine Fox, Scott Speedman jako dr Nick Marsh, Jaicy Elliot jako dr Taryn Helm, Floriana Lima jako Nora Young oraz Trevor Jackson.

Chirurdzy - zdjęcia z 22. sezonu