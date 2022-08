Chirurdzy zbyt banalnie prawią morały? Aktorka grająca Meredith krytykuje

fot. youtube.com/ABC

Chirurdzy, jak wiele współczesnych seriali, porusza tematy ważne społecznie i politycznie, aby pokazać coś na ich temat i edukować widzów. Zdaniem Ellen Pompeo, która nadal gra postać Meredith czasem twórcy robią to zbyt banalnie i po prostu prawią morały, zamiast zrobić to lepiej. Pompeo jest najważniejszą gwiazdą serialu i jego producentką wykonawczą, więc zdaje sobie ona sprawę, że ma prawo otwarcie krytykować i oczekiwać zmian, bo bez niej serial miałby pewnie trudność w osiąganiu dalszego sukcesu.

Chirurdzy - Pompeo krytykuje

Tak tłumaczy sprawę w podcaście Tell Me i wyjaśnia, jak chce, by ważne tematy społeczne były poruszane w serialu.

- Jeśli coś mogłoby być tworzone według moich oczekiwań, chciałabym, aby niektóre tematy nie były poruszane w banalny sposób moralizatorski w zaledwie jednym odcinku. To polega na tym, że robimy odcinek o... na przykład przestępstwach na tle nienawiści wobec osób azjatyckiego pochodzenia, czyli coś, co pokazaliśmy w poprzednim sezonie w sposób poruszający. Chciałabym, aby takie tematy rozwijane były bardziej subtelnie i przez dłuższy czas. Aby to było coś regularnego, a nie coś, co pojawia się nagle i w ciągu jednego odcinka wali widz obuchem w głowę, a potem w ogóle o tym nie dyskutujemy.

Dodaje, że chce, aby tematy społeczne były w sposób ważne poruszane przez cały sezon. Przypomnijmy, że w nadchodzącym sezonie postać Meredith Grey pojawi się w zaledwie 8 odcinkach, bo Ellen Pompeo szuka nowych wyzwań, więc wzięła rolę w nowym serialu platformy Hulu.