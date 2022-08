Chirurdzy - Ellen Pompeo z mniejszą rolą w nowym sezonie. Powód jest dość prosty

Źródło: materiały prasowe

Ellen Pompeo, czyli wieloletnia gwiazda serialu Chirurdzy zadecydowała o urozmaiceniu swojej kariery. Aktorka związana z wysoko ocenianym dramatem medycznym, a tym samym jednym z najważniejszych seriali ABC, znacznie ograniczy swój udział w nadchodzącym 19. sezonie. Kobieta zagra w sumie w ośmiu odcinkach Chirurgów. Pozostanie jednak narratorem (choć może nie podkładać głosu w każdym odcinku) i producentem wykonawczym serialu. Powodem takich zmian jest przyjęcie roli w niezatytułowanym jeszcze projekcie. Powstanie nowy serial, w którym Pompeo zagra jedną z kluczowych roli.

Ograniczenie roli w Chirurgach - chęć dalszego rozwoju

Ellen Pompeo podjęła decyzję o znacznym zmniejszeniu swojego udziału w Chirurgach, gdyż chce się rozwijać i podejmować nowe wyzwania aktorskie. Nie byłoby to możliwe, gdyby pracowała w pełnym harmonogramie. Dramat ABC produkuje zwykle 25 odcinków rocznie, co mocno obciążało aktorkę. Nowa rola to dla Pompeo odskocznia od dotychczasowej pracy. Aktorka podejmuje swoją pierwszą rolę inną niż Meredith Grey po prawie dwóch dekadach. Swoją decyzję tłumaczyła w październiku:

Po prostu próbuję grać w różnych obszarach i robić kilka nowych rzeczy.

Chociaż pojawiły się głosy, że Pompeo może zakończyć wątek Meredith w następnym sezonie, nie ma jeszcze decyzji, czy sezon 19 będzie ostatnim z udziałem aktorki lub kończącym cały serial. Twórczyni Chirurgów Shonda Rhimes powiedziała, że nie widzi możliwości kontynuowania serialu bez głównej bohaterki.

Nowy serial Hulu

Produkcja, w której główną rolę zagra Ellen Pompeo jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Fabułę dla ośmioodcinkowego serialu Hulu oparto o nietypową historię urodzonej na Ukrainie Natalii Grace i jej amerykańskich rodziców adopcyjnych, którzy twierdzili, że jest ona dorosłą "socjopatką" udającą dziecko. Limitowany serial został stworzony i napisany przez Katie Robbins. Ellen Pompeo wcieli się w rolę matki dziewczynki.