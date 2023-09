Chłopiec i czapla - jest zwiastun. To ostatni film anime Hayao Miyazakiego!

fot. materiały prasowe

Chłopiec i czapla ma swój pierwszy zwiastun wiele tygodni po swojej premierze w japońskich kinach, w których osiągnął niemały sukces. Wszystko za sprawą specyficznego podejścia produkującego to anime studia Ghibli. Uznali, że tę produkcję w ogóle nie będą promować, bo sam fakt, że to ich tytuł w reżyserii Miyazakiego wystarczy. I mieli rację. Jednak na rynek międzynarodowy promocja już ruszy normalnie i takim sposobem mamy trailer.

Chłopiec i czapla - zwiastun

Na razie film nie ma premiery w szerokiej dystrybucji w polskich kinach. Będzie można go jednak zobaczyć jako film otwarcia 10. Festiwalu Młode Horyzonty, czyli można będzie go obejrzeć we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty oraz w Warszawie w Kinie Muranów, Kinie Wisła oraz Kinotece. Festiwal rozpoczyna się 30 września i potrwa do 8 października.

Chłopiec i czapla - opis fabuły

Tak prezentuje się opis według festiwalu Młode Horyzonty:

Podczas II wojny światowej i bombardowania Tokio jedenastoletni Mahito Maki traci matkę. Ojciec chłopca, pracujący w fabryce samolotów bojowych, żeni się niebawem z Natsuko, młodszą siostrą swojej zmarłej żony, i przenosi się z rodziną do domu na wsi. Przygnębiony Mahito, pełen niepokoju w związku z nową sytuacją, niechętnie zaczyna odkrywać okolicę. Tak poznaje tajemniczą, mówiącą ludzkim głosem czaplę siwą i trafia na opuszczoną wieżę w pobliskim lesie, do której wejście rozpoczyna ciąg zaskakujących i cudownych wydarzeń.