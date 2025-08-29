Reklama
Dlaczego Gremliny 3 jeszcze nie powstały? "To niekończące się zadanie pisarskie"

Chris Columbus, autor scenariusza do oryginalnych Gremlinów, wyjaśnił dlaczego jeszcze nie zobaczyliśmy kolejnej części serii uroczych horrorów. Podzielił się też ciekawostką zza kulis sprzed wielu dekad. Dlaczego nie chciał pracować przy 2. części?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
chris columbus 
Gremliny 3 goonies
gremliny
Goonies i Gremliny to bezdyskusyjne klasyki, ale tylko te drugie otrzymały kontynuację, która i tak nie została przyjęto równie ciepło, co oryginał. W ostatnim czasie wiele się mówi o potencjalnych kontynuacjach tych filmów po latach. Co na to Chris Columbus, który napisał scenariusze do obu tych hitów?

Chris Columbus przyznał, że scenariusz do kolejnej części Gremlinów nadal wymaga wielu poprawek.

Jest kilka scenariuszy do Gremlinów [3]. Nic nie zostało zaakceptowane. Pracujemy nad czymś, ale my zawsze nad czymś pracujemy. Gremliny to niekończące się zadanie pisarskie.

Próbujemy coś wymyślić do Gremlinów i Goonies od trzydziestu lat. Po prostu jeszcze tego nie rozgryźliśmy. Ja i Steven [Spielberg] nie chcemy robić filmu, który nie będzie świetny. Musi być dobry powód, żeby go w ogóle zrobić. Musi chodzić o coś więcej niż tylko to, żeby sporo zarobił. To musi być coś, co sprawi, że fani będą nas z dumni i my będziemy dumni z samych siebie. 

Columbus przyznał też, że on i Spielberg mogli zająć się kontynuacją Gremlinów 2, ale w tamtym okresie żył zgodnie z zasadą, by nie robić żadnych kontynuacji swoich filmów, bo te były w jego oczach niepotrzebne. Zamiast tego postanowił zająć się produkcją Goonies, co chyba całej branży i kinomaniakom wyszło na dobre - obecnie to w końcu niepodważalny klasyk.

Źródło: cbr.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  chris columbus 
Gremliny 3 goonies
