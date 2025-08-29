Dlaczego Gremliny 3 jeszcze nie powstały? "To niekończące się zadanie pisarskie"
Chris Columbus, autor scenariusza do oryginalnych Gremlinów, wyjaśnił dlaczego jeszcze nie zobaczyliśmy kolejnej części serii uroczych horrorów. Podzielił się też ciekawostką zza kulis sprzed wielu dekad. Dlaczego nie chciał pracować przy 2. części?
Goonies i Gremliny to bezdyskusyjne klasyki, ale tylko te drugie otrzymały kontynuację, która i tak nie została przyjęto równie ciepło, co oryginał. W ostatnim czasie wiele się mówi o potencjalnych kontynuacjach tych filmów po latach. Co na to Chris Columbus, który napisał scenariusze do obu tych hitów?
Emma Stone porwana przez fanów teorii spiskowych. Zwiastun filmu Bugonia
Chris Columbus przyznał, że scenariusz do kolejnej części Gremlinów nadal wymaga wielu poprawek.
Jest kilka scenariuszy do Gremlinów [3]. Nic nie zostało zaakceptowane. Pracujemy nad czymś, ale my zawsze nad czymś pracujemy. Gremliny to niekończące się zadanie pisarskie.
Próbujemy coś wymyślić do Gremlinów i Goonies od trzydziestu lat. Po prostu jeszcze tego nie rozgryźliśmy. Ja i Steven [Spielberg] nie chcemy robić filmu, który nie będzie świetny. Musi być dobry powód, żeby go w ogóle zrobić. Musi chodzić o coś więcej niż tylko to, żeby sporo zarobił. To musi być coś, co sprawi, że fani będą nas z dumni i my będziemy dumni z samych siebie.
Columbus przyznał też, że on i Spielberg mogli zająć się kontynuacją Gremlinów 2, ale w tamtym okresie żył zgodnie z zasadą, by nie robić żadnych kontynuacji swoich filmów, bo te były w jego oczach niepotrzebne. Zamiast tego postanowił zająć się produkcją Goonies, co chyba całej branży i kinomaniakom wyszło na dobre - obecnie to w końcu niepodważalny klasyk.
Najlepsze horrory 2024 roku - ranking wg krytyków
A na których miejscach uplasowały się wyżej wymienione produkcje według krytyków? Sprawdźcie sami.
Źródło: cbr.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1959, kończy 66 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1986, kończy 39 lat