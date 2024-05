Chris Hemsworth szerzy nienawiść do... peleryn. Wszystko przez Thora?

Marvel

Przyzwyczailiśmy się do widoku Chrisa Hemswortha w roli superbohatera, a teraz zobaczymy go w kompletnie innej, pokręconej odsłonie. Aktor zagra Dementusa, głównego antagonistę w Furiosie. Jest jednak pewna rzecz, która łączy tego nikczemnika z Thorem - oboje noszą peleryny. Okazuje się, że aktor niespecjalnie za tym przepada, o czym opowiedział w wywiadzie dla Entertainment Weekly.

- Już chciałem powiedzieć, że miło było nie nosić peleryny, ale w tym filmie też ją miałem. I jest czerwona - albo w końcu też się stanie czerwona. To absurdalne. Jest cała masa zasad, których trzeba się trzymać w filmach o superbohaterach. Nie zamierzałem być porównywany do Thora, ale udało mi się zdystansować. Zagranie złoczyńcy, transformacja i przyzwyczajenie się do kompletnie innej fizyczności było ogromną frajdą. Uwielbiałem to. I to była prawdziwa atrakcja.

Mimo tego, że aktor spędził ponad dekadę grając postać w pelerynie, Hemsworth absolutnie znienawidził ten element ubioru. Wyjaśnił, że jest "strasznie niepraktyczna", co szczególnie go denerwowało w trakcie kręcenia jednego z filmów Marvela. Jedna z peleryn Thora była "mniej więcej o stopę krótsza od normalnej peleryny", ale wciąż notorycznie się o nią potykał.

Furiosa - Chris Hemsworth jako Dementus [ZDJĘCIA]

Furiosa

Furiosa zadebiutuje w kinach już 24 maja.