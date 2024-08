Źródło: materiały prasowe

Choć Christopher Lloyd zagrał w wielu filmach i serialach, a także podkładał głos animowanym postaciom, to największą sławę przyniosła mu rola doktora Emmett Brown w trylogii Powrót do przyszłości w reżyserii Roberta Zemeckisa. Aktor wciąż nie może się nadziwić, jak dużo znaczą dla ludzi te filmy z lat 80. i początku 90., o czym opowiedział w najnowszym wywiadzie.

Powrót do przyszłości zakorzenił się w umysłach ludzi

Lloyd w rozmowie z Variety odniósł się do tego, jak duży wpływ na ludzi ma Powrót do przyszłości, pomimo już niemal 4 dekad od premiery.

Wykonałem swoją część pracy i nic nie może się równać ze sposobem, w jaki Powrót do przyszłości zakorzenił się w umysłach ludzi. To fenomenalne. Praktycznie każdego dnia – a przecież jeżdżę na Comic-Cony – ludzie podchodzą i mówią: "Sprawiłeś, że moje dzieciństwo stało się lepsze". I również inne podobne wypowiedzi, w których Powrót do przyszłości wypełnił lukę w życiu wielu młodych ludzi, którzy zostali lekarzami, naukowcami itd. Więc jestem bardzo wdzięczny i czuję się z tego powodu naprawdę dobrze. Czuję się bardzo szczęśliwy, że mogę być tego częścią.

Od 1990 roku, gdy premierę miała trzecia część Powrotu do przyszłości, nie powstała żadna kolejna odsłona. Jednak Christopher Lloyd miał jeszcze okazję podkładać głos Emmettowi Brownowi w animowanym serialu oraz grach wideo.

Źródło: materiały prasowe // Michael J. Fox oraz Christopher Lloyd w filmie "Powrót do przyszłości 2"