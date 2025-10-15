Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

Azat TV

Reklama

Christopher Nolan już od kilku lat ma w zwyczaju podsumowywać kinowe dokonania w danym roku, od czasu do czasu doceniając kolegów i koleżanki z Hollywood pochwałami czy po prostu dobrym słowem. Teraz w The Director's Cut, oficjalnym podcaście Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, postanowił on wskazać najlepszy aktorski występ w 2025 roku. Faworytem słynnego twórcy na tym polu jest Dwayne Johnson i jego rola w produkcji Smashing Machine.

Reżyser przyznał, że aktorskie popisy The Rocka "rozdzierają serce", by później dodać:

Sądzę, że to niesamowity występ. Nie wydaje mi się, żebyśmy w tym roku - albo w ogóle przez większość ostatnich lat - widzieli lepszy.

Warto zauważyć, że osobą przeprowadzającą wywiad był Benny Safdie, reżyser i scenarzysta Smashing Machine. Przypomnijmy, że jego najnowsza produkcja - pomimo wielkich aspiracji i rozpatrywania jej w kontekście najważniejszych nagród - najprawdopodobniej okaże się wielką klapsą finansową. Po 12 dniach obecności w kinach (premiera w Polsce dopiero przed nami) na całym świecie przyniosła ona wpływy w wysokości zaledwie 13 mln USD.

To nie pierwszy raz, gdy Nolan odnosi się do filmów z udziałem Johnsona. Swego czasu przyznał, że jest wielkim fanem serii Szybcy i wściekli - mówił to tuż po ogłoszeniu zaangażowania The Rocka we franczyzę.

Dwayne Johnson - ranking filmów wg krytyków