Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

Christopher Nolan właśnie wskazał, który z aktorów zaliczył najlepszy ekranowy występ w tym roku. Chyba mało kto przewidywał, że reżyser Oppenheimera wybierze główną gwiazdę filmu, który fatalnie radzi sobie w box office. 
Piotr Piskozub
the rock dwayne johnson Smashing Machine
Christopher Nolan Azat TV
Christopher Nolan już od kilku lat ma w zwyczaju podsumowywać kinowe dokonania w danym roku, od czasu do czasu doceniając kolegów i koleżanki z Hollywood pochwałami czy po prostu dobrym słowem. Teraz w The Director's Cut, oficjalnym podcaście Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, postanowił on wskazać najlepszy aktorski występ w 2025 roku. Faworytem słynnego twórcy na tym polu jest Dwayne Johnson i jego rola w produkcji Smashing Machine.

Reżyser przyznał, że aktorskie popisy The Rocka "rozdzierają serce", by później dodać:

Sądzę, że to niesamowity występ. Nie wydaje mi się, żebyśmy w tym roku - albo w ogóle przez większość ostatnich lat - widzieli lepszy. 

Warto zauważyć, że osobą przeprowadzającą wywiad był Benny Safdie, reżyser i scenarzysta Smashing Machine. Przypomnijmy, że jego najnowsza produkcja - pomimo wielkich aspiracji i rozpatrywania jej w kontekście najważniejszych nagród - najprawdopodobniej okaże się wielką klapsą finansową. Po 12 dniach obecności w kinach (premiera w Polsce dopiero przed nami) na całym świecie przyniosła ona wpływy w wysokości zaledwie 13 mln USD. 

To nie pierwszy raz, gdy Nolan odnosi się do filmów z udziałem Johnsona. Swego czasu przyznał, że jest wielkim fanem serii Szybcy i wściekli - mówił to tuż po ogłoszeniu zaangażowania The Rocka we franczyzę. 

Dwayne Johnson - ranking filmów wg krytyków

Źródło: Deadline

