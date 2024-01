Christopher Nolan jest fanem TEGO serialu: "Nie przypomina niczego, co kiedykolwiek widziałem w TV"

fot. materiały promocyjne

Christopher Nolan, filmowiec znany z takich hitów jak Oppenheimer, Mroczny Rycerz i Incepcja, moderował panel serialu The Curse od Showtime. W relacji udostępnionej na platformie YouTube z wydarzenia reżyser pochwalił produkcję mówiąc, że "nie przypomina niczego, co kiedykolwiek widział w telewizji". Pełne wideo znajdziecie poniżej.

Christopher Nolan jest fanem TEGO serialu

Benny Safdie, który wystąpił w Oppenheimerze, jest współtwórcą The Curse wraz z Nathanem Fielderem, który gra także główną rolę w serialu u boku Emmy Stone. Produkcja zadebiutowała w Showtime 12 listopada 2023 roku. To połączenie thrillera i komedii, opowiadające historię małżeństwa, które wierzy, że zostało przeklęte.

"To nie przypomina niczego, co kiedykolwiek widziałem w TV"

Christopher Nolan stwierdził, że tego typu seriale można kręcić dopiero teraz, w czasach "anarchii ery streamingowej" i podsumował:

Myślę, że serial jest niesamowity.

Gratuluję niesamowitego serialu, niepodobnego do niczego, co kiedykolwiek widziałem w telewizji. Jest tak niewiele tytułów, które naprawdę nie mają w sobie precedensu. To powrót do takich produkcji jak Twin Peaks, The Prisoner i Singing Detective Dennisa Pottera, który przenosi cię do niesamowitego miejsca i nie mogę się doczekać, aż zobaczę finał.

