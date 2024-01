SkyShowtime - nowości na styczeń 2024 roku. The Curse, Asteroid City, The Long Shadow

fot. materiały prasowe

Reklama

SkyShowtime przygotowało ofertę pełną nowości w ramach dobrego rozpoczęcia 2024 roku. W styczniu platforma streamingowa zaoferuje chętnym obejrzenie wielu seriali, zarówno nowych, jak i powracających, a także kilka ciekawych filmów, spośród których oczywiście najbardziej wyróżnia się Asteroid City w reżyserii Wesa Andersona.

Zobaczcie poniżej, co SkyShowtime przygotował w swojej ofercie na styczeń 2024 toku.

SkyShowtime - nowości na styczeń 2024 roku

Fot. Materiały prasowe

SkyShowtime - premiery seriali

The Curse: odcinki 1-5 - premiera 5 stycznia 2024 roku

Bohaterami serialu są Whitney i Asher Siegel, nowożeńcy, którzy próbują przekonać do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku. Ich plany krzyżuje jednak Dougie – ekscentryczny producent, który widzi w ich historii świetny temat na reality show. Kiedy para zaczyna podejmować wątpliwe etycznie decyzje, ich konsekwencje szybko odbijają się na ich związku.

Współtwórcami i scenarzystami są Benny Safdie i Nathan Fielder. Obaj też znajdują się w obsadzie obok grającej główną rolę zdobywczyni Oscara, Emmy Stone.

fot. Showtime/A24

Asteroid City - premiera 14 stycznia 2024 roku

Akcja rozgrywa się w 1955 roku. Została osadzona na tle fikcyjnego pustynnego miasta w Stanach. W Asteroid City zobaczymy studentów i rodziców na obozie Junior Stargazer, skierowanym do miłośników kosmosu.

Steve Carell, Margot Robbie, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Tom Hanks i inni występują w filmie kultowego reżysera, Wesa Andersona.

Źródło: materiały prasowe

Skymed: sezon 2 - premiera 20 stycznia 2024 roku

Hayley Roberts dołącza do dynamicznego zespołu pielęgniarek i pilotów. Wiodą wspólne życie i ratują mieszkańców surowego regionu północnej Manitoby.

To bardzo dobrze oceniany serial Paramount+, stworzone przez Julie Puckrin. W obsadzie znajduje się m.in. Natasha Calis, Morgan Holmstorm czy Praneet Akilla.

fot. Paramount+

The Long Shadow: sezon 1 - premiera 21 stycznia 2024 roku

W nawiedzonym przez seryjnego zabójcę Yorkshire rozpoczyna się niebezpieczna gra w kotka i myszkę.

W obsadzie serialu znajduje się m.in. Jack Deam, Kris Hitchen, Lee Ingleby, Michael McElhatton, Chloe Harris czy David Morrissey. Za scenariusz serialu odpowiada duet złożony z Michaela Biltona i George'a Kaya. Całość wyreżyserował Lewis Arnold.

fot. itv1

Unwanted: sezon 1 - premiera 23 stycznia 2024 roku

Jeden z największych na świecie statków wycieczkowych bierze na swój pokład 28 uchodźców, którzy przetrwali katastrofę swojego statku. Wycieczkowiec zostaje przejęty przez poszukujących schronienia ludzi po tym, jak dowiedzieli się oni, że kapitan dostał rozkaz przetransportowania ich z powrotem do Libii.

Oryginalna produkcja Sky w swojej obsadzie chwali się takimi nazwiskami jak: Sylvester Groth, Jessica Schwarz, Denise Capezza, Francesco Acquaroli czy Jonathan Berlin. Wszystkie osiem odcinków wyreżyserował Oliver Hirschbiegel.

fot. Sky

The Envoys: sezon 2 - premiera 26 stycznia 2024 roku

Dwóch księży musi odnaleźć rzekomego uzdrowiciela, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Niedługo później odkrywają społeczność psychiatryczną na obrzeżach miasteczka, które skrywa sekret stojący za zaginięciem uzdrowiciela.

To kolejna produkcja Paramount+ na liście. W obsadzie pojawia się Miguel Angel Silvestre, Luis Gerardo Mendez i Claudia Zie.

fot. Paramount+

Miss Kraken. Ruby Gillman - premiera 28 stycznia 2024 roku

Słodka i trochę zagubiona, 16-letnia Ruby Gillman (głos Lany Condor) desperacko stara się dopasować do istniejących zasad w liceum, ale przeważnie czuje się po prostu niewidzialna. Ruby nie może spędzać czasu z fajnymi dzieciakami na plaży, ponieważ jej nadopiekuńcza mama (głos nominowanej do Oscara Toni Collette), zabroniła jej wchodzić do wody. Ale kiedy złamie zasadę nr 1 swojej mamy, Ruby odkryje, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci (głos zdobywczyni Nagrody Akademii Jane Fondy), Wojowniczej Królowej Siedmiu Mórz. Krakeny są strażnikami oceanów, chronią je przed próżnymi, żądnymi władzy syrenami, które od wieków walczą z Krakenami. Okazuje się, że piękna, nowa dziewczyna szkole, Chelsea (głos zdobywczyni nagrody Emmy, Annie Murphy) jest syreną. Ruby będzie musiała w końcu zaakceptować to, kim jest i zrobić coś wielkiego, by chronić tych, których kocha najbardziej.

fot. DreamWorks