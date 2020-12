Christopher Nolan otwarcie krytykuje decyzję WarnerMedia. Kolejne głosy rozczarowania

fot. materiały prasowe

Independent Cinema Alliance, związek niezależnych kin działających w Ameryce Północnej, zareagował na strategię kinową HBO Max i WarnerMedia oficjalnym oświadczeniem, mianowicie: są rozczarowani. Wzywają studio do ponownego zaangażowania się pracę nad "kinową wyłącznością". Jak twierdzą, szczepionka COVID-19 jest tuż za rogiem, a hybrydowy model dystrybucji w czasie pandemii jest w porządku, o ile działa na uczciwych warunkach i nie jest elementem długoterminowych, formalnych zmian w strategiach dystrybucji filmów studyjnych.

WarnerMedia ma rację, że jego kontent jest niezwykle wartościowy, ale muszą też wiedzieć, że kinowa wyłączność jest czymś, co napędza tę wartość - nie streaming. Biorąc pod uwagę, że szczepionki przeciw COVID-19 zaczną być rozpowszechniane w nadchodzących tygodniach, ICA wzywa partnerów z Warner Bros. i inne studia, by pomogli w pracy nad powrotem branży z ponownym zaangażowaniem się w ekskluzywne treści kinowe. (...) ICA z niecierpliwością czeka na współpracę z naszymi partnerami w Hollywood w zakresie przemyślanych, innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią jasną przyszłość tej wspaniałej branży.

Tymczasem do coraz szerszej krytyki Warner Bros. przyłączył się Christopher Nolan. Twórca wyraził głębokie niezadowolenie z decyzji studia o jednoczesnym wypuszczeniu filmów w kinach i na HBO Max.

- Jest wokół tego wiele kontrowersji, ponieważ nikogo o tym nie uprzedzili - powiedział reżyser w wywiadzie dla ET Online. - Tu chodzi o to, jak traktuje się filmowców, gwiazdy i ludzi, którzy dużo włożyli w te projekty. Zasłużyli na poinformowanie, rozmowę o tym, co się stanie z ich pracą.

W rozmowie z The Hollywood Reporter użył już mocniejszych słów, nazywając HBO Max najgorszą usługą streamingową:

Niektórzy z największych twórców filmowych w naszej branży i najważniejsze gwiazdy filmowe poszli spać w nocy myśląc, że pracują dla najlepszego studia filmowego, a obudzili się, by się dowiedzieć, że pracują dla najgorszej usługi przesyłania strumieniowego. (...) Ci, którzy podjęli tę decyzję nawet nie rozumieją, co tracą. Ich decyzja nie ma sensu ekonomicznego. Nawet najzwyklejszy inwestor z Wall Street widzi różnicę między zaburzeniem a dysfunkcją.

Variety informowało, że Legendary (również o niczym nieuprzedzone chińskie studio, które wyłożyło 3/4 budżetu części widowisk) i producent Diuny mogą pozwać Warner Bros. za ich decyzję z ubiegłego tygodnia. Rozczarowany jest też sam Denis Villeneuve, a wg raportu The NY Times również rzesza agentów największych gwiazd, takich jak Denzel Washington, Margot Robbie, Keanu Reeves, Hugh Jackman czy Angelina Jolie.