Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca do Polski. Kiedy i jakie ma plany?

Sławosz Uznański-Wiśniewski 25 czerwca 2025 roku przeszedł do historii jako drugi Polak, który poleciał w kosmos. Tego dnia w ramach komercyjnej misji zorganizowanej we współpracy z NASA i SpaceX (która jest częścią programu Axiom-4) ze stanowiska startowego LC-39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego NASA na Florydzie wystartowała rakieta Falcon 9 z kapsułą Dragon. Poza Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie znaleźli się Peggy Whitson z USA, Shubhanshu Shukla z Indii oraz Tibor Kapu z Węgier. Dzień po starcie astronauci dotarli do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), gdzie spędzili 18 dni. Załoga wróciła na Ziemię 15 lipca 2025 roku.

Dzień po powrocie z kosmosu Sławosz Uznański-Wiśniewski został przetransportowany do Kolonii w Niemczech, gdzie rozpoczął proces rehabilitacji po pobycie w warunkach mikrograwitacji. Specjalistyczne badania przeszedł w najnowocześniejszym ośrodku Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) envihab. Astronauci nie musieli przechodzić kwarantanny, która była konieczna przed startem. Już wiadomo, kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski planuje powrót do Polski i co ma zamiar robić po zakończeniu misji.

Kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski wróci do Polski?

Sławosz Uznański-Wiśniewski przekazał w mediach społecznościowych, że wróci do Polski w czwartek 24 lipca 2025 roku:

Dziękujemy przyjaciołom i najbliższym, którzy przyjechali do Kolonii. I Wam za wiadomości i każde dobre słowo. Te ostatnie tygodnie to Wasza historia ❤️ (...) Do zobaczenia w Polsce w czwartek!

Informację o powrocie potwierdziła już agencja POLSA, która przekazała, że Sławosz Uznański-Wiśniewski wyląduje na terenie Portu Lotniczego Chopina w Warszawie około godziny 11:00. Na miejscu odbędzie się oficjalne powitanie, a po nim konferencja prasowa, na której najprawdopodobniej nie zabraknie samego astronauty. Sławosz Uznański-Wiśniewski po powrocie do Polski ma również zamiar wykorzystać wyniki swoich badań do dalszych działań. Jak zapowiedział niedługo po powrocie z kosmosu:

Jestem przekonany, że mamy niesamowity ogrom pracy do wykonania. (…) Wracam z głową pełną pomysłów, jak wykorzystać tę misję i zbudować naszą przyszłość. Wydaje mi się, że prawdziwa praca się dopiero zaczyna.

Sławosz Uznański-Wiśniewski przyznał też, że:

Jest to chyba najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu, któremu musiałem stawić czoło. Najtrudniejsze, ale również najważniejsze i najbardziej wartościowe doświadczenie mojego życia.