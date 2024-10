O czym będzie film Nolana z Tomem Hollandem? Plotki sugerują... wampiry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Tom Holland to znów popularne nazwisko, o którym rozpisują się portale popkulturowe. Aktor niedawno podał nowe informacje o powstającym Spider-Manie 4, a także ujawniono jego nowy ekscytujący projekt. Okazuje się, że Holland wystąpi w nadchodzącym filmie Christophera Nolana u boku Matta Damona, w związku z czym Internet puchnie od plotek.

Christopher Nolan - nowe plotki o filmie

Jeszcze przed ogłoszeniem udziału Toma Hollanda, mogliście przeczytać o najpopularniejszych pogłoskach dotyczących nowej produkcji Nolana właśnie tutaj. Teraz io9 ujawnił nową, intrygującą plotkę. Według źródeł tego portalu, film miałby dotyczyć wampirów żyjących w latach 20. XX wieku. Brzmi to dość podobnie do wizji Ryana Cooglera, reżysera nadchodzącego filmu Grzesznicy, którego premierę zaplanowano na marzec 2025 roku. Natomiast nie zapominajmy, że Nolan jest wszechstronnym reżyserem, który potencjalnie może wprowadzić swoją unikalną wizję do takiej tematyki.

Portal io9 zwrócił się do studia Universal z prośbą o komentarz, ale do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.

Niezależnie od tego, czym jest nowy film Christophera Nolana, najpewniej Tom Holland będzie musiał połączyć pracę na planie z produkcją Spider-Mana 4 oraz udziałem w Avengers: Doomsday. Poza Hollandem oraz Damonem, reszta obsady nie została jeszcze ogłoszona. Datę światowej premiery filmu zaplanowano na 17 lipca 2026 roku.

