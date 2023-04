Christopher Robin - będzie serial o Krzysiu i Kubusiu Puchatku. Ma mieć wysoką kategorię wiekową

fot. materiały prasowe

Jak donosi variety, Boat Rocket Studios i Bay Mills Studios rozpoczynają pracę nad serialem dla dorosłych Christopher Robin. Ma on opowiadać o Krzysiu po latach i jego relacji z Kubusiem Puchatkiem i spółką. Podkreśloną, że serial jest tworzony od początku z wysoką kategorią wiekową R, czyli nie jest on wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. Projekt ma być aktorski, ale znane wszystkim zwierzaki będą tworzone efektami komputerowymi.

Christopher Robin - o czym jest serial?

Tytułowy bohater mieszka w Nowym Jorku i stara się przetrwać kryzys ćwierwiecza, który dotyka osób do 25 roku życia. Pomagają mu dziwaczne, gadające zwierzęta, która żyją w świecie za portalem znajdującym się nieopodal jego kompleksu mieszkalnego.

Charlie Kesslering (Most Likely To) napisał scenariusz i będzie producentem wykonawczym. Conrad Vernon (Shrek 2) wyreżyseruje odcinek pilotażowy. W ekipie producentów wykonawczych są także Nick Nantell, Shamier Anderson, Hollly Hubsher oraz wspomniany Vernon.

Producenci zapowiadają, że serial zabierze znane wszystkim postacie w nowe, nieoczekiwane i bardzo zabawne miejsca. Obiecują, że historia o Krzysiu i Kubusiu Puchatku będzie czymś świeżym.

Twórcy mogą korzystać z postaci, ponieważ od 2022 roku oryginalna publikacja Aa. Milne'a jest dostępna w domenie publicznej. Takim sposobem też powstał kinowy horror Puchatek: Krew i miód.

Na razie nie wiadomo, jaka stacja lub platforma zajmie się serialem.