Film tak zły, że dystrybutor nie chce zdradzić zarobków? Sydney Sweeney ma kryzys

Christy to nowy projekt Sydney Sweeney, o którym zaczyna być głośno, ale ze złych powodów. Choć miała to być przełomowa rola dla aktorki znanej z Euforii, która na ekranie przeszła prawdziwą metamorfozę w gwiazdę boksu, to film ma zadatki na największą klapę roku. W pierwszy weekend zarobił zaledwie 1,2 miliona dolarów przy budżecie 15 milionów dolarów. Teraz dystrybutor Black Bear nie chce zdradzić kolejnych wyników box office. Nie wiemy więc, jak tytuł poradził sobie w drugim tygodniu.

Niektórzy domyślają się, że musi być naprawdę źle, skoro jest to trzymane w sekrecie. Inni słusznie wskazują na fakt, że mniejsi dystrybutorzy często nie dzielą się zarobkami i wynikami box office publicznie, nie jest to więc nic nowego czy zaskakującego. Widać jednak, że temat cieszy się dużym zainteresowaniem – w przeciwieństwie do samego filmu – ze względu na złą prasę wokół samej Sydney Sweeney. Warto dodać, że Christy straciła około 1200 ekranów w miniony weekend i obecnie jest jedynie wyświetlana w około 800 kinach, co samo w sobie źle wróży.

Sydney Sweeney - trudny okres i PR-owy kryzys

Jakie są ostatnie kontrowersje Sydney Sweeney? Jej kryzys PR-owy zaczął się mniej więcej od nietrafionej reklamy dżinsów The American Eagle, w której oskarżono ją o promowanie eugeniki. Później dziennikarka GQ dała jej szansę naprostować fakty i zaprzeczyć plotkom, że uważa rasę białą za lepszą od innych, jednak gwiazda stwierdziła, że „jeśli będzie miała problem, o którym chce się wypowiedzieć, to ludzie będą o tym wiedzieć”. Niechęć wzbudziła też jej relacja ze Scooterem Braunem i poglądy polityczne. Nie można też zapomnieć o jej kontrowersyjnym produkcie z przeszłości, jakim było mydło dla mężczyzn, które miało zawierać jej wodę po kąpieli.

To wszystko razem wzięte sprawia, że wielu widzów czuje obecnie niechęć do Sydney Sweeney. W dodatku Christy to nie jedyny jej ostatni projekt, który sobie źle radzi w kinach. Wśród jej ostatnich porażek są Madame Web, Americana i Eden. Wszystkie miały premierę na przestrzeni ostatniego roku i okazały się klapami finansowymi.

