Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Film tak zły, że dystrybutor nie chce zdradzić zarobków? Sydney Sweeney ma kryzys

Wygląda na to, że Christy, nowy film Sydney Sweeney​, okaże się kolejną klapą finansową na jej koncie. Zgrywa się to w czasie z jej PR-owym kryzysem, którego początki sięgają niesławnej reklamy dżinsów.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Sydney Sweeney 
Christy
Sydney Sweeney Cassie Christy Martin​ Materiały: HBO/Top Film Distribution/Sydney Sweeney. Wykonanie: Paulina Guz
Reklama

Christy to nowy projekt Sydney Sweeney, o którym zaczyna być głośno, ale ze złych powodów. Choć miała to być przełomowa rola dla aktorki znanej z Euforii, która na ekranie przeszła prawdziwą metamorfozę w gwiazdę boksu, to film ma zadatki na największą klapę roku. W pierwszy weekend zarobił zaledwie 1,2 miliona dolarów przy budżecie 15 milionów dolarów. Teraz dystrybutor Black Bear nie chce zdradzić kolejnych wyników box office. Nie wiemy więc, jak tytuł poradził sobie w drugim tygodniu.

Niektórzy domyślają się, że musi być naprawdę źle, skoro jest to trzymane w sekrecie. Inni słusznie wskazują na fakt, że mniejsi dystrybutorzy często nie dzielą się zarobkami i wynikami box office publicznie, nie jest to więc nic nowego czy zaskakującego. Widać jednak, że temat cieszy się dużym zainteresowaniem – w przeciwieństwie do samego filmu – ze względu na złą prasę wokół samej Sydney Sweeney.  Warto dodać, że Christy straciła około 1200 ekranów w miniony weekend i obecnie jest jedynie wyświetlana w około 800 kinach, co samo w sobie źle wróży. 

Sydney Sweeney - trudny okres i PR-owy kryzys

Jakie są ostatnie kontrowersje Sydney Sweeney? Jej kryzys PR-owy zaczął się mniej więcej od nietrafionej reklamy dżinsów The American Eagle, w której oskarżono ją o promowanie eugeniki. Później dziennikarka GQ dała jej szansę naprostować fakty i zaprzeczyć plotkom, że uważa rasę białą za lepszą od innych, jednak gwiazda stwierdziła, że „jeśli będzie miała problem, o którym chce się wypowiedzieć, to ludzie będą o tym wiedzieć”. Niechęć wzbudziła też jej relacja ze Scooterem Braunem i poglądy polityczne. Nie można też zapomnieć o jej kontrowersyjnym produkcie z przeszłości, jakim było mydło dla mężczyzn, które miało zawierać jej wodę po kąpieli. 

To wszystko razem wzięte sprawia, że wielu widzów czuje obecnie niechęć do Sydney Sweeney. W dodatku Christy to nie jedyny jej ostatni projekt, który sobie źle radzi w kinach. Wśród jej ostatnich porażek są Madame Web, Americana i Eden. Wszystkie miały premierę na przestrzeni ostatniego roku i okazały się klapami finansowymi. 

Sydney Sweeney - wszystkie nowe projekty. Split Fiction, Barbarella i adaptacja thrillera

Adaptacja gry Split Fiction - premiera w 2027 roku

arrow-left
Sydney Sweeney - wszystkie nowe projekty
Fot. Materiały prasowe
arrow-right

Źródło: World of Reel

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Sydney Sweeney 
Christy
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,4

2025
Christy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Netflix Logo
-

Współtwórca kultowego Prezydenckiego pokera robi nowy thriller dla Netflixa. To może być hit

2 Jedyna - Karolina Wydra w serialu
-

O nowym przeboju science fiction mówią wszyscy. Darmowy prezent dla fanów serialu

3 The Odyssey
-

Odyseja - ulepszone kamery IMAX zapewnią lepszy dźwięk. Christopher Nolan: "To game changer"

4 3. K-popowe łowczynie demonów - 746 mln
-

K-popowe łowczynie demonów wracają. Oto pomysły głównych gwiazd na sequel

5 44. Wonder Woman – 183 cm (DC)
-
Plotka

Wonder Woman pojawi się w Man of Tomorrow? James Gunn dementuje plotkę o Dr. Fate

6 Frankenstein
-

Twórca Ojca chrzestnego zachwycony filmem Netflixa. Reżysera nazwał „geniuszem kina”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e223

Moda na sukces

s08e06

FBI

s28e13

The Voice

s42e291

Ridiculousness

s42e296

Ridiculousness

s42e292

Ridiculousness

s42e293

Ridiculousness

s42e294

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Owen Wilson
Owen Wilson

ur. 1968, kończy 57 lat

Peta Wilson
Peta Wilson

ur. 1970, kończy 55 lat

Jake Abel
Jake Abel

ur. 1987, kończy 38 lat

Allison Tolman
Allison Tolman

ur. 1981, kończy 44 lat

Damon Wayans Jr.
Damon Wayans Jr.

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV