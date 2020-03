Chuck Norris obchodzi 80. urodziny - najlepsze memy

Co prawda, Chuck Norris obchodził 80. urodziny zanim jeszcze przyszedł na świat, ale to dzisiaj przypada kalendarzowa rocznica urodzin człowieka, który potrafi nacisnąć Ctrl-Alt-Del jednym palcem. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Norris znajdował się wśród najpopularniejszych amerykańskich aktorów specjalizujących się w kinie akcji. W naszym kraju zyskał popularność dzięki serialowi Strażnik Teksasu, gdzie wcielał się w Cordella Walkera – glinę z zasadami, któremu nieobce są wschodnie sztuki walki.

Dzisiejszy solenizant stał się symbolem kina klasy „B”, co nie przeszkodziło mu cieszyć się sympatią milionów fanów kina i telewizji. Wkrótce w popkulturze pojawił się mit Chucka Norrisa, co zaprocentowało wysypem internetowych memów i powiedzonek o aktorze. Jego niezłomne nastawienie, hardość charakteru i zacięty wyraz twarzy predestynowały go do zostania najtwardszym człowiekiem we wszechświecie (i nie tylko).

Łzy Chucka Norrisa leczą raka. Ale jest tak hardkorowy, że nigdy nie zapłakał.

Chuck Norris przeszedł The Sims w 100%

Chuck Norris potrafi odsunąć Rydzyka od polityki.

Kiedy Aleksander Bell wynalazł telefon, okazało się, że ma 3 nieodebrane połączenia od Chucka Norrisa.

Podobnych maksym i mądrości o gościu, który kopnął w kalendarz z pół obrotu, jest nieskończoność (a wiemy, że jedynie Chuck do niej doliczył). W poniższe galerii prezentujemy najzabawniejsze memy ze Strażnikiem Teksasu.

Memy o Chucku Norrisie