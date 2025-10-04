Horror boi się Supermana? Data premiery Cichego miejsca 3 przesunięta

fot. materiały prasowe

Seria horrorów Ciche miejsce doczekała się na ten moment dwóch filmów z głównej serii oraz jednego prequela. Wiadomo, że powstanie zwieńczenie głównej trylogii, a za kamerę powróci John Krasinski. Premiera nowego filmu była zaplanowana początkowo na 9 lipca 2027 roku, ale plany te uległy zmianie. Wszystko z powodu... Supermana.

Superman Jamesa Gunna był sporym hitem i dużym zastrzykiem gotówki i pewności siebie dla kierownika DCU. Niedługo po premierze w streamingu zapowiedziano oficjalnie kolejny film z Człowiekiem ze stali, czyli Man of Tomorrow. Tam też połączy siły ze swoim arcynemezis - Lexem Luthorem, a do produkcji mają prowadzić bezpośrednio wydarzenia z serialowego Peacemakera.

Najwidoczniej Hollywood także uznało sukces Supermana za godny podziwu. Paramount Pictures zdecydowało się bowiem na przesunięcie premiery Cichego miejsca 3 na 30 lipca 2027 roku. Pierwotna data premiery była identyczna, co Man of Tomorrow. Ewidentnie postanowiono się tutaj wycofać z box office'owej batalii. To dobrze pokazuje, że DCU kwitnie, a nawet tak uznana seria horrorów jak Ciche miejsce woli nie wchodzić w grę Jamesowi Gunnowi i Człowiekowi ze stali.