Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Horror boi się Supermana? Data premiery Cichego miejsca 3 przesunięta

Data premiery nowego filmu z serii Ciche miejsce została przesunięta o kilka tygodni. Wszystko z powodu Man of Tomorrow.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ciche miejsce 
Man of Tomorrow
23. Ciche miejsce (2018) fot. materiały prasowe
Reklama

Seria horrorów Ciche miejsce doczekała się na ten moment dwóch filmów z głównej serii oraz jednego prequela. Wiadomo, że powstanie zwieńczenie głównej trylogii, a za kamerę powróci John Krasinski. Premiera nowego filmu była zaplanowana początkowo na 9 lipca 2027 roku, ale plany te uległy zmianie. Wszystko z powodu... Supermana.

Kultowa seria horrorów wraca. Wiemy, kto wyreżyseruje Oszukać przeznaczenie 7

Superman Jamesa Gunna był sporym hitem i dużym zastrzykiem gotówki i pewności siebie dla kierownika DCU. Niedługo po premierze w streamingu zapowiedziano oficjalnie kolejny film z Człowiekiem ze stali, czyli Man of Tomorrow. Tam też połączy siły ze swoim arcynemezis - Lexem Luthorem, a do produkcji mają prowadzić bezpośrednio wydarzenia z serialowego Peacemakera.

Najwidoczniej Hollywood także uznało sukces Supermana za godny podziwu. Paramount Pictures zdecydowało się bowiem na przesunięcie premiery Cichego miejsca 3 na 30 lipca 2027 roku. Pierwotna data premiery była identyczna, co Man of Tomorrow. Ewidentnie postanowiono się tutaj wycofać z box office'owej batalii. To dobrze pokazuje, że DCU kwitnie, a nawet tak uznana seria horrorów jak Ciche miejsce woli nie wchodzić w grę Jamesowi Gunnowi i Człowiekowi ze stali.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ciche miejsce 
Man of Tomorrow
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Man of Tomorrow Sci-Fi

7,2

2025
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi

Najnowsze

1 Spider-Man 3
-

Kirsten Dunst o możliwym Spider-Manie 4 z Tobeyem Maguirem: "Myślę, że byłby to ciekawy film"

2 Daredevil
-

2. sezon Daredevila z wielkim rozmachem. To koniec rywalizacji Murdocka z Fiskiem?

3 The Boys
-

Najbardziej przełomowe seriale o superbohaterach. To one dały początek wielkim blockbusterom

4 Dark
-

Najbardziej ekscytujące seriale thrillerowe - niewiarygodne, ile tu zwrotów akcji!

5 Predator: Badlands
-

Nowy Predator otrzyma komiksowy prequel. Pierwsze okładki i opis fabuły

6 Tom Cruise
-

Tom Cruise "zaskoczy cały świat". Tak reżyser zapowiada nowy film z jego udziałem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e01

My Hero Academia

s21e10

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e195

Anderson Cooper 360

s23e29

Real Time with Bill Maher

s2025e39

Firing Line with Margaret Hoover

s02e06

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e05

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s52e14

Great Performances
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Dakota Johnson
Dakota Johnson

ur. 1989, kończy 36 lat

Melissa Benoist
Melissa Benoist

ur. 1988, kończy 37 lat

Caitriona Balfe
Caitriona Balfe

ur. 1979, kończy 46 lat

Liev Schreiber
Liev Schreiber

ur. 1967, kończy 58 lat

Susan Sarandon
Susan Sarandon

ur. 1946, kończy 79 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV